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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, 1-3 Ekim tarihlerinde başlıyor - Son Dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, 1-3 Ekim tarihlerinde başlıyor

30.09.2021 11:10
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, 1-3 Ekim tarihlerinde başlıyor, System.String[]

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi, 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup etabı mücadelesi, 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup etabı karşılaşmaları A, B ve C grubu olarak İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

2020-2021 sezon sıralamasına göre, 1. Ziraat Bankkart, 2. Fenerbahçe Opet hariç diğer takımlar serpantin usulüne göre 4'erli 3 gruba ayrılacak. Grup maçları sonunda, gruplarında 1. ve 2. olan 6 takım çeyrek finale yükselecek.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ve maç programı şöyle:

A grubu maç programı/ İzmir
Tarih Saat Maç

1 Ekim Cuma16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor

1 Ekim Cuma18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Bingöl Solhan Spor

2 Ekim Cumartesi17.30Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

2 Ekim Cumartesi20.00Bingöl Solhan Spor-Galatasaray HDI Sigorta

3 Ekim Pazar13.00Bingöl Solhan Spor-Cizre Belediyespor

3 Ekim Pazar15.30Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor

B grubu maç programı/ Ankara
TarihSaat Maç

1 Ekim Cuma15.00 Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor

1 Ekim Cuma17.30Altekma-Sorgun Belediyespor

2 Ekim Cumartesi14.00Sorgun Belediyespor- Arkas Spor

2 Ekim Cumartesi16.30Yeni Kızıltepespor-Altekma

3 Ekim Pazar12.00Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor

3 Ekim Pazar14.30Arkas Spor-Altekma

C grubu maç programı/ İstanbul
TarihSaatMaç

1 Ekim Cuma16.00Halkbank-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş

1 Ekim Cuma18.30Spor Toto- Tokat Belediyesi Plevne

2 Ekim Cumartesi14.00Tokat Belediye Plevne-Halkbank

2 Ekim Cumartesi16.30Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto

3 Ekim Pazar12.00Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş

3 Ekim Pazar15.00Halkbank-Spor Toto

Cumartesi, Sigorta, Cuma, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, 1-3 Ekim tarihlerinde başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup etabı, 1-3 Ekim tarihlerinde başlıyor - Son Dakika
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