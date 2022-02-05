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Erol Bulut: "Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık" - Son Dakika

Erol Bulut: "Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

05.02.2022 16:57

- Erol Bulut: "Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Gereksiz transfer yapmak istemiyoruz" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 5-1 galip bitirdikleri DG Sivasspor maçının ardından...

- Erol Bulut: "Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Gereksiz transfer yapmak istemiyoruz"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 5-1 galip bitirdikleri DG Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi. Transfer konusu ile ilgili de, "Gereksiz transfer yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği DG Sivasspor'u Papy Djilobodji (2), Muhammet Demir, Maxim ve Furkan'ın attığı gollerle 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla iç sahadaki yenilmezlik ve galibiyet serisini sürdüren Gaziantep FK puanını 35'e çıkarırken, DG Sivasspor ise 31 puanda kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, son haftalardaki iyi gidişatı farklı bir galibiyetle sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugünkü karşılaşmanın kolay bir maç olmayacağını öncesinde biliyorduk. Sivas takımı hücuma iyi çıkan kanatlarını iyi kullanan bir takım ama biz dersimizi iyi çalıştık Antalya kampında. Bu maçta ikinci toplar çok önem taşıyacaktı. Geçişler çok önemliydi bu maçta onu iyi gerçekleştirdik. İlk yarı attığımız üç, dört gol vardı hatta. İlk yarıda atabileceğimiz pozisyon daha da vardı. Nitekim birinci saniyeden itibaren 95'inci dakikaya kadar takımım iyi konsantre oldu. Çalıştıklarımızı sahada iyi sergilediler ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

"Gereksiz transfer yapmak istemiyoruz"

Transfer konusu ile ilgili de açıklama yapan ve gereksiz transfer yapmak istemediklerini söyleyen Erol Bulut, "Özellikle devre arası transferler kolay bir süreç değil, alacağınız futbolcunun takıma oturması lazım, alınacak futbolcunun ilk 11 futbolcusu olması gerektiğini düşünüyorum. Yatırım amaçlı futbolcu alınabilir ama işleyen bir takımın içine gereksiz bir transfer alıp takımın gidişatını bozmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Aldığınız futbolcunun net olması lazım. Onun dışında maliyet. Hiç kimse iyi futbolcusunu devre arası vermez. Alacağınız futbolcu oynamayan ya da az oynayan futbolcu oluyor genellikle. Oynayan futbolcuyu almak istiyorsanız yüksek rakamlar ödeneniz gerekiyor. Zaten ülkemizde, Türk futbolunda ekonomi olarak takımların nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. Gereksiz yere para harcamak gerek olmadığını düşünüyorum. Bunları hep hesaplayarak belki bir transfer olabilir ama şuan ki duruma baktığımızda büyük ihtimal olmaya da bilir" diye konuştu.

Erol Bulut: Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık
Erol Bulut: Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık
Erol Bulut: Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık

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Erol Bulut, Gaziantep, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık' - Son Dakika Spor


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