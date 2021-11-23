Erol Bulut'tan Trabzon maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'ya isyan: Hakkımı helal etmiyorum

İlk yarıda 2 pozisyonda penaltı ve kırmızı kart bekleyen Gaziantep FK, Trabzonspor'a 3-0 kaybetti. Gaziantep camiası, TFF'ye ve hakem Suat Arslanboğa'ya ateş püskürdü. Maç sonu bir hayli üzgün görülen Erol Bulut, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep'i 3-0 mağlup etti. Dicko, 4. dakikada ceza sahasına girecekken yerde kaldı. Gaziantep, Vitor Hugo'nun atılmasını ve penaltı kararı beklerken 'devam' kararıyla şaşkına döndü. GOL GELDİ Trabzonspor baskıyı kırıp Abdülkadir Ömür'le öne geçti. Cornelius'un golüne kadar dengede giden maç yine penaltı tartışmasıyla koptu. YİNE AYNI İSİMLER Dicko ceza sahasında topu çevirecekken yerde kaldı. Pozisyondaki diğer kahraman yine Vitor Hugo'ydu. Hakem devam kararı verdi, peşinden Cornelius'un golü geldi. "SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK" Maçın ardından üzgün görülen Erol Bulut, hakeme isyan etti. Bulut, "Hafızalarda yanlış şeyler kalıyor. Futbol adına konuşacak güzel şeyler var ama diğer tarafı konuşmak gerekiyor. Gaziantep FK camiası olarak hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. Maçın 5. dakikasında oyun bitti. Söyleyecek başka hiçbir şey yok" dedi.

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