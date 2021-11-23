Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep'i 3-0 mağlup etti. Dicko, 4. dakikada ceza sahasına girecekken yerde kaldı. Gaziantep, Vitor Hugo'nun atılmasını ve penaltı kararı beklerken 'devam' kararıyla şaşkına döndü.
Trabzonspor baskıyı kırıp Abdülkadir Ömür'le öne geçti. Cornelius'un golüne kadar dengede giden maç yine penaltı tartışmasıyla koptu.
Dicko ceza sahasında topu çevirecekken yerde kaldı. Pozisyondaki diğer kahraman yine Vitor Hugo'ydu. Hakem devam kararı verdi, peşinden Cornelius'un golü geldi.
Maçın ardından üzgün görülen Erol Bulut, hakeme isyan etti. Bulut, "Hafızalarda yanlış şeyler kalıyor. Futbol adına konuşacak güzel şeyler var ama diğer tarafı konuşmak gerekiyor. Gaziantep FK camiası olarak hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. Maçın 5. dakikasında oyun bitti. Söyleyecek başka hiçbir şey yok" dedi.
Son Dakika › Spor › Erol Bulut'tan Trabzon maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'ya isyan: Hakkımı helal etmiyorum - Son Dakika Spor