Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Spor

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanlığına Yeniden Seçildi

Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu'nda Ertuğrul Doğan, 1581 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi. Doğan, kulüp sorunları hakkında açıklamalarda bulundu ve Türk futbolunda adalet çağrısında bulundu.

01.12.2024 20:25  Güncelleme: 20:30
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Nurgül GÜNAYDIN- Selçuk BAŞAR/TRABZON , TRABZONSPOR Kulübünün Olağan Genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan yeniden seçildi. Başkan Doğan kürsüden bir teşekkür konuşması yaptı.

Trabzonspor Kulübünün Olağan Genel Kurulunun bugün gerçekleştirilen seçimlerinde başkanlığa Ertuğrul Doğan yeniden seçildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak yeniden başkanlığa getirildi. Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

Yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yaptı. "Gösterdiğiniz özveri, sorumluluk ve kararlılık Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışır bir durum olmuştur" şeklinde sözlerine başlayan Doğan, 19 aylık başkanlığı döneminde yönetim kurulu ile beraber çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtti. Doğan ekonomik anlamda ciddi kazanımlar elde ederek Bankalar Birliği'nden kulübü çıkardıklarının altını çizerek şunları söyledi:

" Kulübümüzün adına yakışmayacak çok önemli sorunlardan ve problemlerden kulübümüzü kurtarmış olduk. Yaklaşık olarak 19 ay önce buraya aday olduğum zaman burada sizlere verdiğim bir söz vardı. Borçsuz bir Trabzonspor hayalimiz vardı. Bugün şu ana kadar yapılan hamlelerin inanın bir yıl sonra ne anlama geldiğini camia olarak hep beraber göreceğiz. İlk gün verdiğim sözün arkasındayım. İnşallah önümüzdeki üç yıl Trabzonspor'un ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuştuğu, akademi anlamında Avrupa kulüpleriyle yarışacak hale geldiği ve hep beraber tüm camia olarak çok önemli başarılara imza atacağımız bir 3 yıl olacağını temenni ediyorum. Sportif anlamda biraz konuşmak lazım. Biz gerçekten işlerin istediğimiz gibi gitmediğinden dolayı sizlere karşı mahcubiyetimiz var. İnşallah Şenol Güneş'le beraber bu mahcubiyetimizi de gidereceğiz. Trabzonspor şu anda sancılı bir süreç yaşıyor gibi gözükse bile Trabzonspor'un ismine, şanına ve şöhretine yakışır bir kulübü ve sonuçları hep beraber Trabzonspor camiası olarak inşa edeceğiz."

'HAKEM HATALARI ARTIK SADECE BİR TESADÜF DEĞİL'

Trabzonspor'un yalnızca kendi iç sorunlarıyla değil Türk futbolundaki sistemsel çarpıklıklarla da mücadele ettiğini ifade eden Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşin doğrusu Trabzonspor'un tarihi hep bunlarla geçmiştir. Bunu da söylemek lazım. Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir çağrıda bulunuyorum. Hakem hataları artık sadece bir tesadüf değil, kulüplerin emeğini gasp eden, sistemsel bir probleme dönüşmüştür. Trabzonspor'umuz bu yanlışların bedelini de defalarca ödemiştir. Sayın Hacıosmanoğlu, MHK'nin mevcut yapısının bu futbolu adil ve düzgün bir şekilde yönetemediği açıktır. Artık köklü bir değişim şarttır. Hakemlerin performansları tarafsızca değerlendirilecek şeffaf ve liyakata dayalı bir sistem kurulmalıdır. Mevcut MHK'yi görevden alarak futbolun adaletini sağlayacak insanları göreve getirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Adaletin olmadığı bir düzen ne emeğe saygı duyar ne de başarıya. Türk futbolunun artık bu yükü taşıyacak hali kalmamıştır. Trabzonspor olarak geldiğimiz günden beri bu haksızlıkların karşısında hiç susmadık. Trabzonspor geçmişte de bu haksızlıklar karşısında hiç susmadı. Biz yönetim kurulu olarak hakkımızı her platformda, her şekilde savunmaya devam edeceğiz. Bir şekilde Türk futboluna adalet gelecek. Çünkü Trabzonspor'un misyonu sadece kendi hakları için değil, Türk futbolunun temiz geleceği için de savaşmaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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