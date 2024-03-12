Spor

- Erzurum'da kar voleybolu heyecanı

ERZURUM - Erzurum'da ilk kez uluslararası kar voleybolu organizasyonu düzenlenecek.

12-15 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Cev Kar Voleybolu Avrupa Turu etkinliğine 7 ülkeden 18 takım katılacak. Türkiye, İran, İtalya, Fransa, Ukrayna, Polonya ve Romanya'nın katılacağı turnuvada çekişmeli maçlar bekleniyor.

"Palandöken kar voleyboluna çok uygun"

Türkiye Voleybol Federasyonu plaj ve kar voleybolu yönetmeni Oğuz Değirmenci, Erzurum Palandöken'de, Ejder AŞ, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle organizasyonun yapıldığını ifade ederek, "Avrupa Federasyonu'nun bize tahsis ettiği bir organizasyon. Dolayısıyla tüm dünya çapında ismimizi, Türkiye'mizi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'mizi duyurabileceğimiz çok güzel bir etkinlik. Kayak merkezlerimiz Avrupa'da yeni yeni tanınmaya başlıyor. Bu tip etkinliklerle inşallah daha da tanıtacağız. Aynı zamanda buradaki en büyük hedeflerimizden birisi de voleybolu değişik platformlarda daha çok insanımıza oynatmak, sevdirmek, izletmektir. Bu organizasyona 13 erkek takımı 5 kadın takımı katılıyor. Yedi ülkeden katılım var. Maçlarımız izleyicilerimize açık, burada gelip izleyebilirler. Hava güneşli ve çok güzel. Tam istediğimiz bir atmosfer var. Çok aşırı bir soğuk yok, fırtına yok. O açıdan çok mutluyuz. Herkesin keyif alacağı, çok güzel maçların olacağı bir organizasyon olacak" şeklinde konuştu.

"Kışın kar, yazın plaj voleybolu oynanacak"

Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, Avrupa kar voleybolunun organizasyonunun bir ayağını Palandöken'de yaptıklarını belirterek, "Kar voleybolu son zamanlarda bayağı bir gelişim gösterdi. Plaj voleyboluna benzer kuralları, oyun sahası var. Ama farklı kuralları olan bir branşımız. Yakın zamanda olimpiyatlara girmesini beklediğimiz bir branşımız. Ejder 3200 ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ortaklaşa aldığı bu organizasyonda bizlerde kalıcı sahalar kurarak burada yazın plaj kışında kar voleybolu oynanacak şekilde Palandöken'i tanıtmak istiyoruz" dedi.

Yabancı ülke sporcuları da Palandöken'de bulunmaktan mutlu olduklarını ve şartların kar voleybolu için oldukça uygun olduğunu dile getirdi.