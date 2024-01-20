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Erzurumspor FK - Bodrum FK Maçının Ardından - Son Dakika
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Erzurumspor FK - Bodrum FK Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Bodrum FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erzurumspor FK, sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Teknik direktörler, maçın zorluğunu ve takımlarının performansını değerlendirdi.

20.01.2024 - 17:49,
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Erzurumspor FK - Bodrum FK maçının ardından

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Bodrum FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçına ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bin maç olduğunu ifade ederek, "Evet beklediğiniz gibi zor bir maç oldu. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bizim için daha da zorlaştı. Oyuncu kardeşlerim elinden gelen mücadeleyi verdi. Fakat son dakikada maalesef yediğimiz golle mağlup olduk. Burada bir direnç ortaya koymaya çalıştık. Koyduk ama yetmedi. Erzurumspor'u tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Biz de en kısa sürede buna benzer çok maç yaşadık bunları bir an önce arkamızda bırakıp yine yolumuza devam etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Hakan Kutlu: "Bu lige renk katıyorlar"

Sözlerine Bodrum FK'yı tebrik ederek başlayan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bugüne kadar 2 yıldır yaklaşık hatta daha öncesi de var, alt ligde şampiyon olmuştu. Bu lige renk katıyorlar. Çok değerli, çok önemli bir hocası var. 2 yıldır geçen sene final maçında Süper Lig'e çıkmayı kaybeden bir takım. Bu sene de bugün galip gelseler ligin ikinciliği sırasına yükselecek bir takım. Hem kulüp olarak hem teknik direktör performansı olarak gerçekten çok önemli şeyler ortaya koyuyorlar" dedi.

"Futbolcularımı kutluyorum"

Kutlu maçla ilgili değerlendirmesinde ise, "Bugün gerçekten oyuncuların maçın 1. dakikasından, 90. dakikasına kadar rakibe tek bir pozisyon bile verdiğimizi hatırlamıyorum. Gökdeniz'in ceza sahasından bir tanesi çektiği, hani cılız pozisyon demiyorum ama kalemize gelen şut olarak değerlendiriyorum bir pozisyonu vardı. Onun haricinde bizim girdiğimiz net 4 pozisyon, pozisyona çeviremediğimiz son paslar vardı. Oyuncularım gerçekten iki haftadır özelikle ligin ikinci yarısında Bandırma ve Bodrum gibi geçen hafta oynadığımız rakip ligin beşincisiydi. Bugün oynadığımız rakip bugün kazansa ligin ikincisi çıkacak bir rakipti. Çok önemli bir performans ortaya koyuyorlar. En büyüğünden en küçüğüne hepsi takdiri hak ediyorlar. Hem benim tarafımdan, hem yönetim tarafından, hem şehir tarafından ki zaten karşılığında hem taraftarımız, hem yönetimimiz veriyor. Tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta şimdi yine ligin güçlü ekiplerinden bir takımla maçımız var. Zaten önemli bir kadrosu vardı Manisaspor'un. Üzerine önemli takviyeler de yapıyorlar. Oraya gidip bu performansını sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafa Yumlu'nun 500. maçı

Kaptan Mustafa Yumlu'nun bugün 500. resmi maçına çıktığını hatırlatan Kutlu, "Daha önceki oynadığı takımlar tabii ki üst liglerde oynadı. Trabzonspor gibi değerli bir takımda oynadı. Ama hani burayla özdeşleşti. Burada da zannediyorum 100 maça çıktı. O da çok önemli. Burak'la özdeşleşti. Ben en çok tabii ki Trabzon'a da yakıştırıyorum altyapısına çıktığı için ama en çok Erzurumspor'a yakıştırıyorum onu. İnşallah futbolu bıraktıktan sonra da kendisi nasıl isterse, ister teknik direktör, ister antrenör, ister sportif direktör bu kulüpte hizmet alacak karakterde ve duruşta verdiği hizmetlerle de bunu hak eden bir insan. Ona da 500. maçı ve daha nice maçlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Erzurum'da hava çok güzel"

Hakan Kutlu, maçın yayını sırasında spikerin ifadeleriyle ilgili olarak da, "Şöyle de bir konu geldi. Soyunma odasında. Galiba maçı anlatan Erzurum'da olmadığı için hani onlar İstanbul'dan anlatıyor. Pek buralara anlatımcı spiker yollamıyorlar. Maç hakkında muhabir yani İstanbul'dan, televizyondan nasıl seyrediyorlar? Öyle hangisi? Burada insan sağlığına etkileyecek insan sağlığını etkileyecek derecede bir soğuk olduğunu söylemiş. Biz kendimizi çok iyi hissediyoruz geldiğimizde öyle. Yani hiçbir öyle soğuğun burada insan sağlığını etkilediğini görmedik. Bugün çok güzel bir hava vardı aksine. Biz Bodrum'da oynadığımız ilk maçta inanın 50 derecede maç vardı. Hani oralara gitmek hoşlarına gidiyor tabii. Hani Bodrum demiştim ama çok güzel ama buradaki en ufak sıkıntıyı dile getirmekte kendileri geri durmuyorlar. Erzurum'da hava güzel. Saha şartlarımız Türkiye'deki Süper Lig'de dahil şu an zemin olarak en iyi zeminlerden bir tanesi. Yani daha dikkatli olurlarsa iyi olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Erzurumspor FK - Bodrum FK Maçının Ardından
Kaynak: İHA
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