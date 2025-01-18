Erzurumspor FK, T.Bandırmaspor\'u 2-0 Mağlup Etti

Spor

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

ERZURUMSPOR FK: Ataberk- Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (90+1 Yakup), Azubuike, Sefa (Dk. 90+5 Süleyman Koç), Roshi, Giorbelidze, Teklic (Dk. 90+5 Özgür Sert), Koray Kılınç (Dk. 90+1 Salih), Mamba (Dk. 85 Furkan Özhan).

T.BANDIRMASPOR: Akın, Sergen, Atınç, Mexer, Rahmetullah (Dk.74 Louzif), Faruk Can, Mehmet (Dk.78 Diniyev), Mulumba, Hikmet, Ndongala (Dk.64 İbrahim Kaya), Paixao (Dk.74 Paulinho)

KIRMIZI KART: Dk.64 Mulumba (T.BANDIRMASPOR)

SARI KART: Giorbelidze, Koray, Mustafa Yumlu, Özgür Sert (ERZURUMSPOR FK), Mulumba (T.BANDIRMASPOR)

GOL: Dk.81 Mustafa Yumlu, Dk.86 Furkan Özhan(ERZURUMSPOR FK)

1'inci Lig 20'nci haftasında 4 haftadır galip gelemeyen iki takımın maçında gülen taraf ev sahibi Erzurumspor FK oldu. T. Bandırmaspor'dan Mulumba'nın 64'üncü dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerini 81'de Mustafa Yumlu, 86'da Furkan Özhan attı. Konuk ekip, 90+12'nci dakikada Paulinho'yla bir penaltıdan yararlanamadı.

20'nci dakikada Teklic'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mamba'nın şutunda top, kaleci Akın'ın ayağına çarparak oyun alanına döndü.

31'inci dakikada Sefa'nın kullandığı serbest atışta topla buluşan Teklic, ceza alanına gönderdi. Yaşanan karambolde Mustafa Yumlu'nun şutunda top auta gitti.

34'üncü dakikada gelişen Bandırmaspor atağında Hikmet'in pasıyla buluşan Mehmet'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

37'nci dakikada Erzurumspor'un atağında Orhan Ovacıklı, kale çizgisine kadar inerek topu ceza alanına ortaladı. Topla buluşan Koray Kılınç'ın şutu defanstan döndü.

Orta saha mücadelesi halinde geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI

52'nci dakikada Teklic'in kullandığı köşe atışında Roshi'nin kafa şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

64'üncü dakikada konuk ekipten Mulumba, Sefa'ya yaptığı hareketin ardından gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mulumba, ilk sarı kartı 27'inci dakikada gördü.

67'nci dakikada Mustafa Akbaş'ın sol kanattan yaptığı ortada Roshi'nin kafa şutunda top üstten auta gitti.

81'inci dakikada Orhan Ovacıklı'nın kendi sahasından uzun gönderdiği topa yükselen kaptan Mustafa Yumlu, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

85'inci dakikada Hikmet'in kullandığı faul atışında barajı geçen top kale direğine çarparak auta gitti.

86'ncı dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Furkan Özhan, kaleci Akın'ın yanından topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+11'inci dakikada oyun devam ederken VAR hakemlerinin uyarısı sonrası hakem Ozan Ergün, görüntüleri izledi. Yakup'un topa elle müdahale ettiğini belirleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+12'nci dakikada konuk ekipten Paulinho'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Ataberk kurtardı.

90+13 dakika oynanan maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.