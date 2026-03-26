Esenler\'de Gençlik Sempozyumu Düzenlendi

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Tayfa Yeni Nesil Gençlik Sempozyumu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik katıldı. " Türkiye'nin Gençlik Vizyonu" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda Esenler'deki 16 liseden gençler bir araya geldi.

Proje kapsamında sosyal bilimler alanında araştırma yapan 93 lise öğrencisi, 30'dan fazla proje üreterek makale kaleme aldı.

Sempozyumun açılış töreninde konuşan başkan Tevfik Göksu, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa değinerek, gençlerin dünyayı değiştirebilecek ve inşa edecek en kıymetli mimarlar olduğunu belirtti.

Türk gençlerinin dünyaya ilham olması gerektiğini dile getiren Göksu, "Tayfa, yürekli gençlerin bir araya geldiği önemli bir vizyon. Tayfa, gençlerin geleceği inşa etmek üzere emek ve gayret sarf ettiği, alın teri döktüğü, emeğinin karşısında yeryüzünün insanlığına vizyon geliştirecek önemli bir mekan. Esenler, İstanbul'un en genç nüfusa sahip ilçelerden biri. Esenler'de gençlerin hayat merdivenine tırmanan gençlerin bütün gücümüzle yanındayız. Yeter ki gençler iddialarını ortaya koysun. Hayatta başarılı olanlar ortaya iddia koyanlardır. İddiası olmayanlar başarılı olamaz. İddia ortaya koyanlar ilham olurlar, koyamayanlar başkalarından ilham alırlar. Bizim çocuklarımıza yakışan başkalarına ilham olmalarıdır." diye konuştu.

Göksu, gençlerin insanlığın kurtuluşu için çalışması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Esenler Belediyesi, her türlü hizmetinize ve desteğinize hazır. İçinizde mucit olmak isteyen, emek harcamaya niyetli gençler varsa belediyemiz günün 24 saatinde hizmet etmeye, imkan sunmaya hazırdır. Bizim için tarihi bir fırsat var. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi burada. Burada böyle bir bilgi ve bilim merkezinin olması, hayatınızda açılacak kapılar için büyük fırsatlar sunacaktır. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki imkanlar hizmetinize hazır. Yeter ki iş yapmak isteyin. Devlet, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tüm imkanlarını seferber ediyor. Hepimiz karşınızda esas duruşta bekliyoruz. Bu sempozyumda bizim söylediklerimiz değil sizin söyledikleriniz ortaya çıkacak. Bu sempozyumun temel ruhunun çerçevesini siz belirliyorsunuz. Sorunları siz konuşuyorsunuz ve çözüm önerisi getiriyorsunuz. İçimizden bir genç kardeşimiz öyle bir şey söyler ki insanlığın kurtuluşuna vesile olabilir. Hepiniz, geleceğin mimarlarısınız. Sakın kendinizi küçük görmeyin. Siz, medeniyet kuracak vizyona ve tarihi birikime sahip bir milletin çocuklarısınız. Hepiniz çok kıymetlisiniz."

Rektör Debik: "Teknolojide iyiyiz ama sosyal bilimlerde eksiklerimiz var"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Türkiye'de sosyal bilimler alanında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Rektör Debik, Türkiye'nin teknolojik olarak ileri seviyede olduğunu aktararak, "Ülkemizde 2000'li yıllara kadar kimseye fırsat verilmedi, ürettiği teknolojiler göz ardı edildi. Ülke bir türlü girdaptan çıkamadı. Günümüzde çok yüksek başarılarımız var. Gençlerimizin önümüzdeki yıllarda yapacaklarıyla hiçbir güç ülkemize göz dikmeye cesaret edemeyecek. Bu topraklarda yetişen insanlar, merhameti, vicdanı ve adaletiyle insanlığa rehber olacak. Teknolojide iyiyiz ama sosyal bilimlerde eksiklerimiz var. Bu eksiği de gidermek için çalışmalar başlatıldı. Artık ülkemizde sosyal alandaki sorunları giderecek çözüm üretmemiz gerek. Bizim artık gelecek yüzyılları planlayacak kişilere ihtiyacımız var. Bu sempozyum bu kişileri ortaya çıkaracak. Şu anda birçok teknolojide ülkemiz dünyada hatırı sayılır seviyede. Artık sosyal alanda da lider olmamız gerekiyor. Geleceğimizi kurtarmak, insanlığa daha fazla hizmet edebilmek için sosyal çalışmalara daha fazla destek vermemiz gerek. Biz bir teknik üniversiteyiz ama sosyal alanda da oldukça iyiyiz. Hocalarımız ve öğrencilerimizle her türlü çalışmaya destek vermeye hazırız. Kapılarımız gençlerimize açık." şeklinde görüş belirtti.

Tayfa Yeni Nesil Gençlik Çalışması Danışmanı Doç. Dr. Muhammet Öztabak ise üç senelik bir çalışmanın meyvelerini aldıklarını belirterek, "Gençlerimize güveniyoruz. Ben üniversite hocasıyım. Bu çalışmaları esasında yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapıyoruz. 'Bu gençlerle acaba bu çalışmaları yapabilir miyiz?' diye düşündük. Öğrencilerimize verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı gördük. 93 pırıl pırıl gencimiz, 30'dan fazla makale düzeyinde araştırmayı ortaya çıkardı. Bunların birçoğu şu anda akademik dergilerde yayınlanabilecek düzeyde. Onun için gençlerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Sempozyum kapsamında en iyi araştırma alanında ilk 3'e giren çalışmalara ödülleri verildi. İlk sırayı Esenler Menderes Anadolu Lisesi alırken, Esenler Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Esenler Turgut Reis Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

İlki sosyal bilimlerde düzenlenen sempozyum, gelecek sene fen bilimlerinde gerçekleştirilecek.