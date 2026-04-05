Esenler Erokspor'dan Galibiyet - Son Dakika
05.04.2026 18:51
Esenler Erokspor, Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 66'ya çıkardı.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Dura, Ömer Yasin Gezer

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Murat, Appindangoye, Emirhan (Dk. 85 Mert), Feyzi (Dk. 46 Uğur), Okan (Dk. 46 Malle), Okoronkwo (Dk. 73 Badji), Kamil, Cihat, Ethemi, Bekir (Dk. 46 Avramovski)

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul, Enes, Onur, Cavare, Hayrullah (Dk. 85 Eray), Mikail, Berat (Dk. 78 Yunus Emre), Jack (Dk. 78 Ömer Faruk), Kangac (Dk. 85 Alper), Amilton, Catakovic

GOLLER: Dk. 88 Avramovski (Özbelsan Sivasspor), Dk. 24 Onur, Dk. 33 Kanga, Dk. 90+4 Yunus Emre (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Onur, Hayrullah (Esenler Erokspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 33'üncü haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u konuk etti. Konuk ekip Esenler Erokspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak puanını 66'ya çıkardı. Sivasspor ise 47 puanla 9'uncu sırada kaldı.

24'üncü dakikada Esenler Erokspor'un sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Kanga'nın ortasına yükselen Onur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

31'inci dakikada Esenler Erokspor'dan Amilton ceza sahası içerisine girmeye çalışırken ve ceza yayını geçtikten sonra çekmeye çalıştığı şut öncesi rakibi tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

33'üncü dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Kanga'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Esenler Erokspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59'uncu dakikada kendi yarı sahasından hızlı çıkan Sivasspor'da sol kanatta topla buluşan Ethemi ceza sahası dışından çektiği şutta top kalenin üstünden auta gitti.

88'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Ethemi'nin ortasına kafayla vuran Avramovski topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+4'üncü dakikada Esenler Erokspor'dan Yunus Emre, Appindangoye'den çaldığı topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Kalecinin de açıldığını gören Yunus Emre topu aşırtarak ağlarla buluşturdu: 1-3.

Karşılaşma Esenler Erokspor'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı
ABD’den İran’a tuhaf misilleme Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında ABD'den İran'a tuhaf misilleme! Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında
Coğrafi işaretli ürünlerde turuncu etiket dönemi Sertifikasyon zorunlu hale geliyor Coğrafi işaretli ürünlerde turuncu etiket dönemi! Sertifikasyon zorunlu hale geliyor
İsveç’te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu

10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
