Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat\'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım

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Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat paylaşımına, "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" notunu düştü. Egemen Korkmaz ise "Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil" diye konuştu.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı. Sarı lacivertlilerin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: ARKADAN SALDIRMAK İNSANLIK DEĞİLDİR

Maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz hakkında "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" paylaşımı yaptı.

EGEMEN KORKMAZ: TARAFTARIN YERDE TEKMELENDİĞİNİ GÖRÜNCE DAYANAMADIM

Tepkiler sonrası Korkmaz, açıklama yaptı. 61 Saat'in haberine göre Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil" dedi.