Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat paylaşımına, "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" notunu düştü. Egemen Korkmaz ise "Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil" diye konuştu.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı. Sarı lacivertlilerin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz hakkında "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" paylaşımı yaptı.
Tepkiler sonrası Korkmaz, açıklama yaptı. 61 Saat'in haberine göre Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil" dedi.
Son Dakika › Spor › Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım - Son Dakika
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı. Yeşildal, ''Yalan olduğu şuradan belli; Hatay'da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan'la da öncesinde bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim.'' dedi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğu elde etti. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci oldu. Turnuva serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalarla sona erdi. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci oldu. Kadınlarda madalya kazanan sporcular da açıklandı.
İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini duyurdu. Tudor, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Lazio, Serie A'da 9. sırada yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?