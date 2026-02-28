Mesut Özil'den şampiyonluk tahmini: Galatasaray Avrupa'da yorulacağı için Fenerbahçe şampiyon - Son Dakika
Mesut Özil'den şampiyonluk tahmini: Galatasaray Avrupa'da yorulacağı için Fenerbahçe şampiyon

Mesut Özil\'den şampiyonluk tahmini: Galatasaray Avrupa\'da yorulacağı için Fenerbahçe şampiyon
28.02.2026 20:43  Güncelleme: 21:01
Mesut Özil\'den şampiyonluk tahmini: Galatasaray Avrupa\'da yorulacağı için Fenerbahçe şampiyon
Eski futbolcu Mesut Özil, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tahminini paylaşan Mesut Özil, ''Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe, Avrupa'da kazandı ama maalesef elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle'' dedi.

Eski futbolcu Mesut Özil, milli güreşçilerin Mersinli Ahmet Kireççi Güreş Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki kampını ziyaret etti.

''AVRUPA'DA YORULACAKLAR, İNŞALLAH FENERBAHÇE ŞAMPİYON''

Burada açıklamalarda bulunan ve ligdeki şampiyonluk yarışında dualarının Fenerbahçe'yle olduğunu belirten Mesut Özil, "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe, Avrupa'da kazandı ama maalesef elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle. Güçlü bir takım kuruldu. Tabii bazı hataları görüyoruz ama sezon uzun bir maraton. Fenerbahçe'ye güçlü olarak görüyorum. Toparladılar kendilerini. İnşallah sezon sonunda ligi kazanırlar" ifadelerini kullandı.

''ARTIK GÜREŞE BAKIYORUM''

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun 10 numarası olmak ister miydin? şeklinde gelen soruya Mesut, "Yok istemezdim, ben artık futbolu bıraktım. Artık güreşe bakıyorum" cevabını verdi.

'GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUM'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşmesi hakkında Mesut Özil, "Galatasaray'a başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde artık dev takımlar kaldı. Başarılı olmak için bu büyük takımları yenmeniz lazım. Güçlü bir takım gelmiş, inşallah tur atlar diyoruz" yorumunu yaptı.

Mesut Özil'den şampiyonluk tahmini: Galatasaray Avrupa'da yorulacağı için Fenerbahçe şampiyon
