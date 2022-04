Eşref Hamamcıoğlu: Cayır cayır yanan bir gömleği giymek için yola çıkıyorum - Son Dakika

"Futbolda yeni bir devrim gerekiyor"

İSTANBUL, - Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Kulüpte mali problemler hep vardı. Ancak çok önemli bir marka değerimiz olduğu unutulmamalı. İdari başarısızlık şu anda her sorunun üstünde. Cayır cayır yanan bir gömleği giymek için yola çıkıyorum. Dirayetli bir şekilde genel kurulun desteğini alacak bir yönetim şart" dedi.

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, D-Smart Haftanın Konuğu programının konuğu oldu. Hamamcıoğlu, DHA Spor Muhabiri Serhan Türk'ün sorularına içtenlikle yanıt verdi.

Tempolu bir çalışma dönemine girdiklerini ifade eden Eşref Hamamcıoğlu, "Seçim nedeniyle çok tempolu bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Umarım Galatasaray için en doğru karar verilecektir. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor, tatil öncesinde genel kurul üyelerinin seçime ilgi göstermesi gerekiyor. 3 bin - 3 bin 250 civarında bir katılım bekliyorum. Seçim tahmini yapanlar neye göre yapıyorlar bilmiyorum ama camiaya hizmetimiz belli. Tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Son dakika idari ibrasızlığın kalkması yönünde bir takım yöneticilerin müracaatını duydum. Seçim sürecini etkileyecek bir durum değildir, bunlar Galatasaray'ın alışık olmadığı süreçle" diye konuştu."CAYIR CAYIR YANAN BİR GÖMLEĞİ GİYMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUM"Özkaynaklara yönelmek gerektiğine dikkat çeken Hamamcıoğlu, "Galatasaray genetik değerlerini kaybetti, camiada birliktelik kayboldu. Kulüpte mali problemler hep vardı. Ancak çok önemli bir marka değerimiz olduğu unutulmamalı. İdari başarısızlık şu anda her sorunun üstünde. Cayır cayır yanan bir gömleği giymek için yola çıkıyorum. Dirayetli bir şekilde genel kurulun desteğini alacak bir yönetim şart. Galatasaray'da sportif başarıyı satın almak süreci sona ermeli. Öz kaynaklara dönmemiz gerekiyor. Real Madrid, Bayern Munih, Barcelona pandemide maç günü gelirlerinden yüzde 30-35 zarar ederken, toplam bütçelerinden yüzde 18 civarında kar ettiler. Bunu nasıl yaptıklarını analiz ettik, bizim de bu yöntemleri uygulamamız lazım" ifadelerini kullandı."E-SPOR ŞU ANDA TEK KAR EDEN BRANŞIMIZ DİYEBİLİRİZ"Pazarlanabilecek birçok şey olduğunu bunun yanında altyapı konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Mağazacılık dediğimizde bizim sadece store anlayışımız var. E-ticarete bir an önce dönmemiz lazım. Dijital içerikleri paraya çevirmemiz lazım. NTF'leri, tokenları daha fazla hayatımıza sokmalıyız. Yönetimden nakit akış tablolarını alamadık. Dolayısıyla tokenlar konusunda net bilgi veremiyorum. Televizyon yayın gelirlerinin mutlaka artması lazım. Gayrimenkul konusunda pazarlanabilecek çok şey var. Rahmetli Selahattin Beyazıt başkanımızın Riva'yı alması gibi gayrimenkul almamız gerekiyor. Galatasaray gittiği yere değer katıyor çünkü. Sabır isteyen bir iş tabii ki bu. Bir önemli kalem de altyapıdır. Altyapı konusunda ciddi çalışmalarımız olacak. E-spor konusu çok önemli, şu anda tek kar eden branşımız diyebiliriz. Spor okulları bir diğer önemli konu, bunu gelir kalemine eklememiz lazım. Galatasaray ismini bu alanda çok iyi kullanamıyoruz" şeklinde konuştu."ACİL ÖDEMELERLE İLGİLİ ELBETTE HAZIRLIKSIZ DEĞİLİZ"Yöneticilerin kasa kolaylığı sağlamasının yanlış olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Kasa kolaylığı denen şey yöneticilerin kulübe para enjekte etmesidir ve bu hem Galatasaray'ın hem de diğer kulüplerin başına gelen en büyük beladır. Bu şeker gibi vücuda zarar veren bir yöntemdir. Bunun yanlış olduğu yeni yasayla da ortaya kondu. Ben gerçekçiyim, yapamayacağım şeyi söylemem. Önemli bir borç olduğu belli kısa vadede. Yapılması gereken tek bir konu var. Acil ödemelerle ilgili elbette hazırlıksız değiliz. Kendi cebinden bütün borcu ödemek istesen bile yasa bunu yaptırmıyor. Çok önemli sponsorlarımız var. İsimlerini vermek istemiyorum ama çok iyi Galatasaraylı iş insanları var. Ben kurumsal sözlere çok inanırım. Sayın Erden Timur çok iyi bir Galatasaraylı. Stadyum sponsorluğu ve basketbol sponsorluğu bilinenler ama bilinmeyen de çok desteği var. Biz iyi olan şeyleri daha da iyi yapmak amacındayız. Daha iyi bir stadyum sponsoru bulursak Erden Bey'de çekilebileceğini söyledi" dedi."FLORYA'DAN KEMERBURGAZ'A TAŞINMAMIZ LAZIM"Florya'daki arazindan çıkmaları gerektiğini, buranın Galatasaray'a ciddi bir gelir sağlayacağını söyleyen Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bankaların ödemesi başlıyor, faizler var. Burada yine devletin desteği olmadan kulüpler bu borcu ödeyemez. Riva, Florya ve Kemerburgaz'ı bir bütün olarak düşünmek lazım. Riva projesinin 2023 sonu bitmesi bekleniyor. 450- 500 milyon TL civarında bir geliri olacak kulübün. İlk yapılacak iş Florya'dan çıkmak olacaktır. Buranın değerlendirilmesi Galatasaray'a ciddi gelir sağlayacaktır. Burası Galatasaray'a nefes verecektir. Yumuşak bir geçişle Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmamız lazım. 2023'te faaliyet başlar, tüm işler birbirine entegre bir şekilde yürütülmelidir. Ada konusunda uzun bir süreç yaşadık. Bu yaza olmasa da önümüzdeki yaza kadar yetiştirilecektir Ada. Belediyeyle ilişkilerimiz iyi, 2023 yılında kimsenin endişesi olmasın. Bir sosyal tesis konseptinde orayı hizmete sokacağız.""BİRİNİN GALATASARAYLILIĞINI YARGILAMAK KİMSENİN HADDİ DE DEĞİLDİR"Liseli - lisesiz ayrımına karşı olduğunun altını çizen Hamamcıoğlu'nun konuşması şöyle: "Liseli - lisesiz ayrımı çok manipüle edilen bir konu. Evet ben liseliyim, 12 yaşında sınava girip kazanmışım. Bu ayrıma karşıyım, hayatım boyunca da yapmadım. Birinin Galatasaraylılığını yargılamak kimsenin haddi de değildir. Saygın bir başkan adayıyla yarışıyorum. Galatasaray'ın en büyük zenginliği farklılıklarıdır. Ortak aklı masaya koyalım, Galatasaray'ın daha iyiye gitmesi için çalışalım""YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEYECEĞİZ""Bizim federasyonla olan ilişkilerimiz prensiplerimiz dahilinde olacaktır. Her kurum liderinin karakterini taşır, ona göre hareket eder. Galatasaray'da yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğiz, verdiğimiz tüm sözleri de yerine getireceğiz.""FATİH TERİM'LE İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK""19 Haziran seçimlerinde verdiğim cevabı tekrar edeyim. Fatih Terim kulübün önemli bir üyesidir, şu anda onunla ilgili bir düşüncemiz yok.""FAVRE İLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEM YOK""Favre ile herhangi bir görüşmem yok. Cenk Ergün önemli bir futbol adamıdır, benim görüşümü almadan kimseyle görüşmez. Kısa bir listemiz var, buna göre hareket edeceğiz ama ortada bir sözleşme var. Detaylarını bilmiyoruz, iki tarafa da zarar verecek bir hamle de bulunmayız. Elbette taraftar olarak düşüncelerim var, sayın Torrent ve ekibi mutlaka katkı sağlıyor ama orta ve uzun vade planlarımızda Torrent gibi bir düşüncemiz yok. Verimliliğe önem veren, liyakata ve spor ahlakına sahip oyuncularla kurulu bir kadromuz olacak.""YENİDEN JUPP DERWALL DÖNEMİNİ BAŞLATMAMIZ LAZIM""Bizim işimiz bütçe kontrolü, vizyon kontrolü. Benden şu futbolcuyu alacağız diye bir söylem duyamayacaksınız. Raporlara ve sözleşmelere bakacağız, kimseye peşin hükümlü yaklaşmıyorum. Galatasaray'da yeniden Jupp Derwall dönemini başlatmamız lazım. Aynı dönemde bir Sepp Piontek geldi milli takımın başına. Türkiye'deki futbol devrimi o zaman başladı ama şu anda bu bitti. Yeni bir devrimin başlaması gerekiyor futbolda. Taraftarında üzerine düşeni yapması gerekecek. Galatasaray, düştüğü yerden kalkmasını elbette kalkacaktır. Enseyi karartmaya gerek yok. Ben ve arkadaşlarım engebeli bir yola çıkmak üzere genel kurul üyelerinden izin istiyoruz.""YENİ DEĞERLER BULMAMIZ GEREKİYOR""Sportif A.Ş. halka açık bir yatırım şirketiyse futbolcularımız ederini bulduysa satmamız gerekir. Sonrasında aynı değere ulaşabilecek yeni değerler bulmamız gerekiyor. Sportif başarıyı parayla satın alma yöntemi olmuyor.""9 AYDA 28 MİLYON EURO HARCADIK""Falcao ve Diagne transferleri 50 milyon Euro. 28 milyon Euro da son 9 ayda harcadık. Toplam borcun 3'te 1'i ediyor bu rakamlar.""ALKIŞLARLA UĞURLANACAK BİR YÖNETİM OLMAK İSTİYORUZ""Görev alırsak bizden nasıl bahsedilmesini isteriz diye arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yeniden yönetilebilir bir kulüp haline getirdiler, iyi ki bu insanlara görevi vermişiz dedirtmek istiyoruz 2 yıl 1 ay sonunda. Alkışlarla uğurlanacak bir yönetim olmak istiyoruz. Camia arkamızda, ben de 38 yıldır camiadayım. Genel Kurul üyeleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Sürekli açık ve şeffaf bir şekilde onlarla konuşuyoruz. Yakından temas içindeyiz. 3 yıl Divan Başkanlığı yaptım. Bütçe genel kurulu ve tüzük tadili hemen yapılması gereken konular, derhal yapmalıyız.""İBRASIZLIK BENİ DE RAHATSIZ EDİYOR""İbrasızlık beni de rahatsız ediyor, kötü bir sonuç. Bunu iyi okumak lazım, iyi değerlendirmek lazım. Herkesin 1 oy hakkı var, burada genel kurul iradesine ters düşmemek lazım. Şu anda maalesef müthiş bir algı yönetimi var. İnsanlar bilgi sahibi olmadan fikir beyan ediyorlar. Bu yeni üye alımıyla başlayan bir süreç. Üyelere şeffaf ve doğru bilgi aktarılmalı. Genel kurul üyeleri seçecekleri üyeyi güçlü bir iradeyle seçmeli, yüksek bir katılım için en az 3 bin 500 katılım ve ciddi farkla kazanan bir başkan olması lazım.""İLETİŞİM KONUSUNDA OLUMLU GELİŞİMLER OLDU AMA YETERLİ DEĞİL"

"Son dönemde iletişim konusunda olumlu gelişimler oldu ama yeterli değil. Kurumsal iletişim daha düzenli olmalı, Galatasaray gibi önemli bir uluslararası kurumun daha yeni İngilizce web sayfası oldu. Galatasaray'da en zorlu şey kulüp sözcülüğüdür. Her şeyden haberinin olması gerekir. Basın emekçilerinin işlerini doğru yapmaları için elimizden gelen şeyi yapacağız. Kurumsal olarak bunu en iyi şekilde yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Florya'yı açma konusunda da görevlendireceğimiz kişiler medyaya yardımcı olacaktır."