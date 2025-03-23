İBB soruşturmasında 92 kişi için daha tutuklama talebi - Son Dakika
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İBB soruşturmasında 92 kişi için daha tutuklama talebi

İBB soruşturmasında 92 kişi için daha tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında Adem Soytekin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karamis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma'nın da olduğu 91 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

23.03.2025 07:07
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik aralarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu şüpheliler hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında şüpheliler, emniyetteki işlemlerin sona ermesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Adliyede savcıya ifade veren şüphelilerden Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

91 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcıya ifade veren şüphelilerden 91 şüpheli için savcılık tutuklama istedi. Aralarında Adem Soytekin, Fatih Keleş, Murat Kapki, Özge Bağdatlı, Serhat Kapki, Hakan Karamis, Göksu Bayraktaroğlu, Uğurhan Atma'nın da olduğu şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İŞTE SEVK YAZISININ DETAYLARI

Hazırlanan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Yazıda, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında yürütülen soruşturma dosyasında usulsüz bağış toplama suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı aktarıldı. Dosya kapsamında ifadeleri alınan tanıkların, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin olmak üzere birçok kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinimi iddiaları üzerine soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

"EYLEMLER ÖRGÜTLÜ BİR ŞEKİLDE İŞLENDİ"

Yapılan soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu sonucu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği açıklandı. Sevk yazısında, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı, nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerinin örgütlü bir şekilde işlendiği kaydedildi.

"İMAMOĞLU ÖRGÜT LİDERİ"

Örgütün liderinin Ekrem İmamoğlu, yöneticisinin ise Murat Ongun olduğu iddia edilen sevk yazısında "Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde yakın çevresi aracılığı ile birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirildiği, naylon faturaların kesildiği, iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 91 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Keleş, Politika, 3-sayfa, Göksu, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB soruşturmasında 92 kişi için daha tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • BirNeFesSiir null:
    Başkan seçilen kişiye bak halka hizmet etmek yerine dağa hizmet etmiş 22 26 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Çorap söküğü gibi, hükümet hükümet değil belediye belediye değil, vatandaş soğan gibi soyuluyor maalesef, Reis gitmeli, Hakan Fidan yada Mansur Yavaş yakışır sanki, ekonomi düzelmeli emekliler rahat etmeli yoksa iş zor şimdilik hayırlısı diyelim gitsin. 14 11 Yanıtla
  • berke Adgzl:
    İmamoğlu ibb yi Erdoğanın damadı develeti soydu halende soyuyorlar satacak yer kalmadı ülkede sizde halen bunların peşinden gidiyorsunuz 22 binliraya gözünüzü açın sizin sizden başka dostunuz yok siz ekmeğinize bakın bunlar size bir kuruş vermez söylemedi demeyin 11 7 Yanıtla
  • Bruce Wayne:
    Hepsi ayni hic birinin birbirinden farki yok. Her gelen goturuyor malı. 9 2 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Fetoya ne istediyse veren hainler Ankara'yı parsel parsel satanlar. Zerrabın altına yatanlar ayakkabı kutularını sıfırlayanlar ihaleleri adrese teslim edenler yargılanmadıkça bu ülkede adalet yok hükmündedir. 0 0 Yanıtla
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