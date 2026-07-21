Etebo: Geçen Yılı Unutmak İstiyoruz

GENÇLERBİRLİĞİ'nin Nijeryalı tecrübeli orta saha oyuncusu Peter Etebo, "Geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı bu sene hiç kimse yaşamak istemiyor. Hazırlıklarımızı da zaten o yönde devam ettiriyoruz. Geçen seneyi biraz hatırlamak istersek de birçok hoca, başkan değişikliği ve seçimler ile çok karmaşık bir sezonu geride bıraktık. Ama ne olursa olsun, son maçta olsa ligde kalmayı başardık" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kırmızı-siyahlı ekibin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Etebo, Kayseri kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

İlk maça kadar çalışmalara devam edeceklerini belirten Etebo, "Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. İlk başladığımız günden bugüne kadar hiçbir terslik, sıkıntı yaşamadık. Birkaç gün önce de Kayseri'ye geldik. Burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk maça kadar da bu çalışmalarımız devam edecek. Her şey yolunda. Şunu söylemek isterim; Geçen sene yaşadığımız sıkıntıyı bu sene hiç kimse yaşamak istemiyor. Hazırlıklarımızı da zaten o yönde devam ettiriyoruz. Geçen seneyi biraz hatırlamak istersek de birçok hoca, başkan değişikliği ve seçimler ile çok karmaşık bir sezonu geride bıraktık. Ama ne olursa olsun, son maçta olsa ligde kalmayı başardık. Benim söylemek istediğim şey; tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Bu kadar sıkıntı ve karmaşaya rağmen kulübü ligde tutmayı başardılar. Bu da gerçekten çok değerliydi. Umarım bundan sonra böyle sıkıntılar yaşamayız" diye konuştu.

'OYNADIĞIM TÜM LİGLER YARIŞMACI VE MÜCADELECİ LİGLERDİ'

İngiltere, İspanya ve Portekiz gibi üst düzey liglerde oynadığının hatırlatılması üzerine Etebo, "Oynadığım liglerle şu an bulunduğum lig karşılaştırmasını yapmayı aslında çok doğru bulmuyorum. Çünkü, futbol tek bir oyun. Tabi ki birçok parametresi var ama önemli olan sahada nasıl bir davranış ve karakter gösterdiğiniz. İspanya, Portekiz, İngiltere bunları sayabiliriz. Ama bence oynadığım tüm ligler yarışmacı ve mücadeleci liglerdi. Ben hepsinin kendi içerisinde zorlukları olduğunu ve böyle bir karşılaştırma yapmanın çok da doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ARDA TURAN ÜST SEVİYE BİR KARAKTERDİ'

En beğendiği Türk futbolcunun sorulması üzerine ise Etebo, "Eğer bir oyuncu seçeceksem Galatasaray'da beraber oynadığım Arda'yı söyleyebilirim. Çünkü; hem saha içeresinde hem de saha dışarısında gerçekten üst seviye bir karakterdi. Şu ana kadar tüm oynadıklarımı ya da gördüklerimden bir kişi kişiyi seçeceksem eğer, Arda'yı seçebilirim" dedi.

'FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Ligin ilk haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçına da iyi hazırlanacaklarını belirten Nijeryalı futbolcu, "Ben aslında şu anda bulunduğumuz zaman itibariyle Fenerbahçe maçı hakkında konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü, baktığınız zaman 3 haftadan fazla bir süre var. Süper Lig'de tabi ki her maç çok zor. Eğer ligde kalmak istiyorsanız rakip fark etmeksizin her maça iyi hazırlanıp o maçtan puan ya da puanlar almanız gerekiyor. Bizim için Fenerbahçe maçı da öyle bir maç olacak. Başından sonuna kadar böyle devam ettirmemiz gerekiyor. Ama, şu anda maçla ilgili konuşmak için erken" dedi.

'KAYBEDEN OLMAYI HİÇBİR ZAMAN SEVEN BİR KİŞİ OLMADIM'

Geçen yıl yaşadığı zorlu sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönmenin mutluluğunu da yaşadığını belirten Etebo, şöyle konuştu:

"Şu anda gerçekten iyi bir durumda olduğumu söyleyebilirim. Aslında sakatlığımla ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü, bu tür ağır sakatlıklar, zor dönemler sadece ve sadece mental ve fiziksel olarak hazır olabilen ve buna katlanabilen oyuncular aslında bu tür sakatlıkları geçirip devam edebiliyorlar. Bende öyle biriyim. Kaybeden olmayı hiçbir zaman seven oyuncu ve kişi olmadım. Bunu atlattım. Şu anda da iyi hissediyorum."

'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM'

Gençlerbirliği'nin tarihi ve başarılarına da vurgu yapan 30 yaşındaki tecrübeli ön libero Etobo, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür yerlere gelmeye, kamp yerlerini seçmeye hem kulübümüzdeki yöneticilerimiz hem de hocalarımız karar veriyorlar. Buraya geldiğimize göre iyi bir seçim yaptığımızı ve buradaki ortamın iyi olduğunu düşünerek gelindiğini düşünüyorum. Çünkü, başka takımlarda var. Demek ki; bu sezon öncesi kampı burada yapmamızın doğru olduğu düşünülmüş. Bende kendilerine katılıyorum. Taraftarlara mesajım şu; tabi biliyorum onlarda bizim başarılı olmamamızı istiyorlar. Geçen senede zor bir sene geçti. Ama baktığınızda ortada 103 senelik bir kulüp var. Müthiş tarihi olan, başarılı olmuş ve başarılı olmaya aç bir kulüp. Ama, tabi bunu yapacak olan futbolcular olarak bizleriz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum. Tabi sezonun sonunda nerede olacağımız beraber göreceğiz."