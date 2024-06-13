EURO 2024'E DOĞRU - Şampiyonanın genç yıldızları ve yıldız adayları

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 23 yaş ve altında birçok yıldız ve yıldız adayı mücadele edecek.

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda birçok genç yıldız oyuncu da forma giyecek.

Performansları merakla beklenen isimlerden İngiliz Jude Bellingam, İspanol Lamine Yamal ve Türk Arda Güler, şampiyona boyunca dikkatle takip edilecek.

Belçika, İngiltere ve Hollanda'nın kadrosunda 7'şer yıldız ve yıldız adayı isim yer alacak.

Türkiye'den 6 genç yıldız organizasyonda boy gösterecek.

Jude Bellingham en değerlisi

Organizasyonda 23 yaş ve altı oyuncular içinde tahmini piyasa değeri en yüksek isim Jude Bellingam.

Real Madrid'in 20 yaşındaki İngiliz futbolcusu, 180 milyon avro piyasa değeriyle şampiyonada en büyük beklentiye sahip isimler arasında yer alıyor.

İspanyol ekibinde üst seviye performans ortaya koyan İngiliz futbolcu, 3 kupayla tamamladığı sezonda 42 resmi müsabakaya çıktı.

İspanya La Liga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda Real Madrid'in en büyük kozu olan genç oyuncu, 23 gol, 13 asistlik performans gösterdi.

Wirtz, Leverkusen'e şampiyonluk getirdi

Avrupa'da bu sezon dikkati çeken futbolculardan biri de Florian Wirtz oldu.

Harika sezon geçiren, Bundesliga ve kupada şampiyonluk kazanan Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynadı.

Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamlayan ve üst üste yenilmezlik rekoru kıran Alman ekibinin performansında en önemli aktörlerden 21 yaşındaki 10 numara, toplam 49 resmi maçta 18 gol, 19 asistlik katkı sundu.

Yamal, "yaşından büyük" oynadı

EURO 2024'ün en genç ismi Lamine Yamal, bu sezon "yaşından büyük oynayarak" ön plana çıktı.

Barcelona'nın 16 yaşındaki kanat oyuncusu, takımıyla sezonda 50 maçta boy gösterdi.

Yamal, sezonda 7'şer gol ve asist rakamlarına ulaştı.

Türkiye'nin "altın çocuğu" Arda Güler

A Milli Futbol Takımı'nın en önemli oyuncularından Arda Güler, adını tarihe yazdırdı.

Gençlerbirilği altyapısında yetişen ve transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e giden 19 yaşındaki yıldız oyuncu, takımında bu sezon 373 dakika süre aldı.

Yaşadığı sakatlık ve fiziksel gelişim süreci nedeniyle az süre alan Arda, buna rağmen Real Madrid tarihine geçmeyi başardı.

La Liga'da 6 gol kaydeden Arda, Real Madrid tarihinde "en az dakikada en fazla gol atan futbolcu" oldu.

Belçika, İngiltere ve Hollanda'nın genç yıldızları

Belçika, İngiltere ve Hollanda, EURO 2024'e en fazla genç yıldız gönderen ülkeler arasında bulunuyor.

Organizasyona 3 ülke 23 yaş altında yıldız ya da yıldız adayı 7'şer isimle katılacak.

Türkiye'den 6 genç isim

Milli takım, EURO 2024'te 6 genç isimle yer alacak.

Ay-yıldızlıların yıldız adayı isimleri de organizasyonda yakından takip edilecek.

Takımlar ve yıldız adayları

Şampiyonada ülkelerin oyuncuları arasında 23 yaş ve altı 89 isim var.

Organizasyonda forma giyecek 23 yaş altı futbolcular şunlar:

Ülke Oyuncu Pozisyon Takım Arnavutluk (3) Mario Mitaj (20) Sol bek Lokomotif Moskova Kristjan Asllani (22) Ön libero Inter Armando Broja (22) Santrfor Chelsea Avusturya (4) Leopold Querfeld (20) Stoper Rapid Wien Patrick Wimmer (23) Sağ kanat Wolsburg Nicolas Seiwald (23) Orta saha Leipzig Alexander Prass (23) Sol kanat Sturm Graz Belçika (7) Zeno Debast (20) Stoper Anderlecht Aster Vranckx (21) Orta saha Wolsburg Arthur Vermeeren (19) Orta saha Atletico Madrid Amadou Onana (22) Ön libero Everton Charles de Ketelaere (23) 10 Numara Atalanta Johan Bakayoko (21) Sağ kanat PSV Jeremy Doku (22) Sol kanat Manchester City Hırvatistan (3) Josko Gvradiol (22) Sol bek Manchester City Luka Sucic (21) Orta saha Salzburg Martin Baturina (21) 10 Numara Dinamo Zagreb Çekya (3) Martin Vitik (21) Stoper Sparta Prag Matej Jurasek (20) Sağ kanat Slavia Prag Adam Hlozek (21) 10 Numara Bayer Leverkusen Danimarka (2) Victor Kristiansen (21) Sol bek Bologna Rasmus Hojlund (21) Santrfor Manchester United İngiltere (7) Marc Guehi (23) Stoper Crstal Palace Jude Bellingham (20) Orta saha Real Madrid Cole Palmer (22) 10 Numara Chelsea Adam Wharton (20) Orta saha Crstal Palace Kobbie Mainoo (19) Orta saha Manchester United Bukayo Saka (22) Sağ kanat Arsenal Anthony Gordon (23) Sol kanat Newcastle United Fransa (4) William Saliba (23) Stoper Arsenal Eduardo Camawinga (21) Orta saha Real Madrid Warren Zaire Emery (18) Orta saha PSG Bradley Barcola (21) Sol kanat PSG Gürcistan (3) Giorgi Mamardashvili (23) Kaleci Valencia Gabriel Sigua (18) Orta saha Basel Georges Mikautadze (23) Santrfor Metz Almanya (4) Jamal Musiala (21) 10 Numara Bayern Münih Florian Wirtz (21) 10 Numara Bayer Leverkusen Aleksandar Pavlovic (20) Ön libero Bayern Münih Maximilian Beier (21) Santrfor Hoffenhaim Macaristan (2) Milos Kerkez (20) Sol bek Bournemouth Dominik Szoboszlai (23) Orta saha Liverpool İtalya (1) Riccardo Calafiori (22) Stoper Bologna Hollanda (7) Bart Verbruggen (21) Kaleci Brighton Lutsharel Geertruida (23) Sağ bek Feyenoord Micky van de Ven (23) Stoper Tothenham Ryan Grevenberch (22) Orta saha Liverpool Xavi Simons (21) 10 Numara Leipzig Jeremie Frimpong (23) Orta saha Bayer Leverkusen Brian Brobbey (22) Santrfor Ajax Polonya (2) Nicola Zalewski (22) Sol kanat Roma Kacber Urbanski (19) Orta saha Bologna Portekiz (6) Gonçalo Inacio (22) Stoper Sporting Lizbon Nuno Mendes (21) Sol bek PSG Antonio Silva (20) Stoper Benfica Joao Neves (19) Ön libero Benfica Gonçalo Ramos (22) Santrfor PSG Francisco Conceiçao (21) Sağ kanat Porto Romanya (1) Radu Draguşin (22) Stoper Tothenham İskoçya (2) Billy Gilmour (22) Ön libero Brighton Tommy Conway (21) Santrfor Bristol City Sırbistan (3) Strahinja Pavlovic (23) Stoper Salzburg Lazar Samardzic (22) Orta saha Udinese Petar Ratkov (20) Santrfor Salzburg Slovakya (3) Adam Obert (21) Stoper Cagliari Tomas Suslov (22) 10 Numara Verona Leo Sauer (18) Sol kanat Feyenoord Slovenya (2) Adrian Zeljkovic (21) Ön libero Spartak Trnava Benjamin Sesko (21) Santrfor Leipzig İspanya (5) Alex Baena (22) 10 Numara Villareal Nico Williams (21) Sol kanat Atletico Bilbao Pedri (21) Orta saha Barcelona Lamine Yamal (16) Sağ kanat Barcelona Fermin Lopez (21) Orta saha Barcelona İsviçre (5) Leonidas Stergiou (22) Stoper Stutgart Ardon Jashari (21) Ön libero Luzern Fabian Rieder (22) 10 Numara Rennes Dan Ndoye (23) Sağ kanat Bologna Zeki Amdouni (23) Santrfor Burnley Türkiye (6) Ahmetcan Kaplan (21) Stoper Ajax Orkun Kökçü (23) Orta saha Benfica Arda Güler (19) Orta saha Real Madrid Kenan Yıldız (19) Sol kanat Juventus Semih Kılıçsoy (18) Santrfor Beşiktaş Bertuğ Yıldırım (21) Santrfor Rennes Ukrayna (4) Anatoliy Trubin (22) Kaleci Benfica Ilya Zabarnyi (21) Stoper Bournemouth Georgiy Sudakov (21) 10 Numara Shaktar Donetsk Vladyslav Vanat (22) Santrfor Dinamo Kiev

Kaynak: AA