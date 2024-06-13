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EURO 2024'E DOĞRU - Şampiyonanın genç yıldızları ve yıldız adayları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 23 yaş ve altında birçok yıldız ve yıldız adayı mücadele edecek.

13.06.2024 11:17
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 23 yaş ve altında birçok yıldız ve yıldız adayı mücadele edecek.

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda birçok genç yıldız oyuncu da forma giyecek.

Performansları merakla beklenen isimlerden İngiliz Jude Bellingam, İspanol Lamine Yamal ve Türk Arda Güler, şampiyona boyunca dikkatle takip edilecek.

Belçika, İngiltere ve Hollanda'nın kadrosunda 7'şer yıldız ve yıldız adayı isim yer alacak.

Türkiye'den 6 genç yıldız organizasyonda boy gösterecek.

Jude Bellingham en değerlisi

Organizasyonda 23 yaş ve altı oyuncular içinde tahmini piyasa değeri en yüksek isim Jude Bellingam.

Real Madrid'in 20 yaşındaki İngiliz futbolcusu, 180 milyon avro piyasa değeriyle şampiyonada en büyük beklentiye sahip isimler arasında yer alıyor.

İspanyol ekibinde üst seviye performans ortaya koyan İngiliz futbolcu, 3 kupayla tamamladığı sezonda 42 resmi müsabakaya çıktı.

İspanya La Liga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda Real Madrid'in en büyük kozu olan genç oyuncu, 23 gol, 13 asistlik performans gösterdi.

Wirtz, Leverkusen'e şampiyonluk getirdi

Avrupa'da bu sezon dikkati çeken futbolculardan biri de Florian Wirtz oldu.

Harika sezon geçiren, Bundesliga ve kupada şampiyonluk kazanan Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de final oynadı.

Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamlayan ve üst üste yenilmezlik rekoru kıran Alman ekibinin performansında en önemli aktörlerden 21 yaşındaki 10 numara, toplam 49 resmi maçta 18 gol, 19 asistlik katkı sundu.

Yamal, "yaşından büyük" oynadı

EURO 2024'ün en genç ismi Lamine Yamal, bu sezon "yaşından büyük oynayarak" ön plana çıktı.

Barcelona'nın 16 yaşındaki kanat oyuncusu, takımıyla sezonda 50 maçta boy gösterdi.

Yamal, sezonda 7'şer gol ve asist rakamlarına ulaştı.

Türkiye'nin "altın çocuğu" Arda Güler

A Milli Futbol Takımı'nın en önemli oyuncularından Arda Güler, adını tarihe yazdırdı.

Gençlerbirilği altyapısında yetişen ve transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e giden 19 yaşındaki yıldız oyuncu, takımında bu sezon 373 dakika süre aldı.

Yaşadığı sakatlık ve fiziksel gelişim süreci nedeniyle az süre alan Arda, buna rağmen Real Madrid tarihine geçmeyi başardı.

La Liga'da 6 gol kaydeden Arda, Real Madrid tarihinde "en az dakikada en fazla gol atan futbolcu" oldu.

Belçika, İngiltere ve Hollanda'nın genç yıldızları

Belçika, İngiltere ve Hollanda, EURO 2024'e en fazla genç yıldız gönderen ülkeler arasında bulunuyor.

Organizasyona 3 ülke 23 yaş altında yıldız ya da yıldız adayı 7'şer isimle katılacak.

Türkiye'den 6 genç isim

Milli takım, EURO 2024'te 6 genç isimle yer alacak.

Ay-yıldızlıların yıldız adayı isimleri de organizasyonda yakından takip edilecek.

Takımlar ve yıldız adayları

Şampiyonada ülkelerin oyuncuları arasında 23 yaş ve altı 89 isim var.

Organizasyonda forma giyecek 23 yaş altı futbolcular şunlar:

ÜlkeOyuncuPozisyonTakım
Arnavutluk (3)Mario Mitaj (20)Sol bekLokomotif Moskova

Kristjan Asllani (22)Ön liberoInter

Armando Broja (22)SantrforChelsea
Avusturya (4)Leopold Querfeld (20)StoperRapid Wien

Patrick Wimmer (23)Sağ kanatWolsburg

Nicolas Seiwald (23)Orta sahaLeipzig

Alexander Prass (23)Sol kanatSturm Graz
Belçika (7)Zeno Debast (20)StoperAnderlecht

Aster Vranckx (21)Orta sahaWolsburg

Arthur Vermeeren (19)Orta sahaAtletico Madrid

Amadou Onana (22)Ön liberoEverton

Charles de Ketelaere (23)10 NumaraAtalanta

Johan Bakayoko (21)Sağ kanatPSV

Jeremy Doku (22)Sol kanat Manchester City
Hırvatistan (3)Josko Gvradiol (22)Sol bekManchester City

Luka Sucic (21)Orta sahaSalzburg

Martin Baturina (21)10 NumaraDinamo Zagreb
Çekya (3)Martin Vitik (21)StoperSparta Prag

Matej Jurasek (20)Sağ kanatSlavia Prag

Adam Hlozek (21)10 Numara Bayer Leverkusen
Danimarka (2)Victor Kristiansen (21)Sol bekBologna

Rasmus Hojlund (21)SantrforManchester United
İngiltere (7)Marc Guehi (23)StoperCrstal Palace

Jude Bellingham (20)Orta sahaReal Madrid

Cole Palmer (22)10 NumaraChelsea

Adam Wharton (20)Orta sahaCrstal Palace

Kobbie Mainoo (19)Orta sahaManchester United

Bukayo Saka (22)Sağ kanatArsenal

Anthony Gordon (23)Sol kanatNewcastle United
Fransa (4)William Saliba (23)StoperArsenal

Eduardo Camawinga (21)Orta sahaReal Madrid

Warren Zaire Emery (18)Orta sahaPSG

Bradley Barcola (21)Sol kanatPSG
Gürcistan (3)Giorgi Mamardashvili (23)KaleciValencia

Gabriel Sigua (18)Orta sahaBasel

Georges Mikautadze (23)SantrforMetz
Almanya (4)Jamal Musiala (21)10 NumaraBayern Münih

Florian Wirtz (21)10 NumaraBayer Leverkusen

Aleksandar Pavlovic (20)Ön liberoBayern Münih

Maximilian Beier (21)SantrforHoffenhaim
Macaristan (2)Milos Kerkez (20)Sol bekBournemouth

Dominik Szoboszlai (23)Orta sahaLiverpool
İtalya (1)Riccardo Calafiori (22)StoperBologna
Hollanda (7)Bart Verbruggen (21)KaleciBrighton

Lutsharel Geertruida (23)Sağ bekFeyenoord

Micky van de Ven (23)StoperTothenham

Ryan Grevenberch (22)Orta sahaLiverpool

Xavi Simons (21)10 NumaraLeipzig

Jeremie Frimpong (23)Orta sahaBayer Leverkusen

Brian Brobbey (22)SantrforAjax
Polonya (2)Nicola Zalewski (22)Sol kanatRoma

Kacber Urbanski (19)Orta sahaBologna
Portekiz (6)Gonçalo Inacio (22)Stoper Sporting Lizbon

Nuno Mendes (21)Sol bekPSG

Antonio Silva (20)StoperBenfica

Joao Neves (19)Ön liberoBenfica

Gonçalo Ramos (22)SantrforPSG

Francisco Conceiçao (21)Sağ kanatPorto
Romanya (1)Radu Draguşin (22)StoperTothenham
İskoçya (2)Billy Gilmour (22)Ön liberoBrighton

Tommy Conway (21)SantrforBristol City
Sırbistan (3)Strahinja Pavlovic (23)StoperSalzburg

Lazar Samardzic (22)Orta sahaUdinese

 Petar Ratkov (20)SantrforSalzburg
Slovakya (3)Adam Obert (21)StoperCagliari

Tomas Suslov (22)10 NumaraVerona

Leo Sauer (18)Sol kanatFeyenoord
Slovenya (2)Adrian Zeljkovic (21)Ön liberoSpartak Trnava

Benjamin Sesko (21)SantrforLeipzig
İspanya (5)Alex Baena (22)10 NumaraVillareal

Nico Williams (21)Sol kanatAtletico Bilbao

Pedri (21)Orta sahaBarcelona

Lamine Yamal (16)Sağ kanatBarcelona

Fermin Lopez (21)Orta sahaBarcelona
İsviçre (5)Leonidas Stergiou (22)StoperStutgart

Ardon Jashari (21)Ön liberoLuzern

Fabian Rieder (22)10 NumaraRennes

Dan Ndoye (23)Sağ kanatBologna

Zeki Amdouni (23)SantrforBurnley
Türkiye (6)Ahmetcan Kaplan (21)StoperAjax

 Orkun Kökçü (23)Orta sahaBenfica

Arda Güler (19)Orta sahaReal Madrid

 Kenan Yıldız (19)Sol kanatJuventus

Semih Kılıçsoy (18)SantrforBeşiktaş

Bertuğ Yıldırım (21)SantrforRennes
Ukrayna (4)Anatoliy Trubin (22)KaleciBenfica

Ilya Zabarnyi (21)StoperBournemouth

Georgiy Sudakov (21)10 NumaraShaktar Donetsk

Vladyslav Vanat (22)SantrforDinamo Kiev

Kaynak: AA

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