EURO 2024'te Genç Yıldızlar Parlıyor

Spor

Andy Cryer

BBC Spor Servisi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) dün iki genç daha sahneye çıktı.

Türkiye turnuvaya 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayıp Gürcülerin kalbini kırarken, 19 yaşındaki "Türk Messi" Arda Güler'in golü şimdiden turnuvanın en güzel golü seçilmeye aday.

Türkiye-Gürcistan maçından sadece birkaç saat sonra bu kez 21 yaşındaki Francisco Conceicao, Portekiz'e Çek Cumhuriyeti karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde, turnuvadaki ilk maçında fileleri havalandıran üçüncü futbolcu oldu. Daha önce 1964'te Macaristan formasıyla Ferenc Bene İspanya'ya, 2004'te de Portekiz formasıyla Cristiano Ronaldo Yunanistan'a gol atmışlardı. Ronaldo nefis bir gole imza atmıştı.

Arda Güler ise aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde, turnuvadaki ilk maçında fileleri havalandıran en genç futbolcu oldu.

Geçen yıl Temmuz ayında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, başta yeterli kondisyona ulaşmakta ve form tutmakta çeşitli zorluklar yaşadı. Arda La Liga'daki ilk sezonunda 5 lig maçında 5 gol attı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan i,lk Türk futbolcu oldu.

Galler Milli Takımı'nın eski defans oyuncularından Ashley Williams, BBC televizyonunda Türkiye-Gürcistan maçının yorumcularından biriydi.

Ashley Williams, Arda Güler ve attığı gol ile ilgili olarak şunları söyledi:

"İnanılmaz bir gol. EURO 2024'ün Arda'yı büyük turnuva sahnesinde gösterme şansı olduğundan bahsetmiştik. Arda da tam olarak bunu yaptı ve kalitesini gösterdi. Ondan bir şey görmeyi bekliyorduk ama doğrusu bu inanılmaz."

Türkiye-Gürcistan maçını BBC Radyosu'nda yorumlayan İngiltere Milli Takımı'nın eski defans oyuncularından Stephen Warnock da "Maçın başlarında Arda Güler'in sahada dolaşırken topa güzel dokunuşlarını gördük" dedi ve ekledi:

"Arda'nın golü sırasında ördüğümüz sihirli an, çok muhteşemdi. Arda, neler yapabileceğinin sadece bir kısmını gösterdi."

Robert Lewandowski, Luka Modric, Ronaldo ve 41 yaşındaki Pepe muhtemelen son kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyecek.

Arda Güler ise Avrupa futbolunun emin ellerde olduğunu gösteren yeni nesil futbolcuların sonuncusu.

BBC'nin bir diğer yorumcusu Guy Mowbray de Arda Güler için, "Türk Messi görevini yerine getirdi. Görünen o ki, EURO 2024 genç futbolcular için özel bir turnuvaya dönüşüyor" dedi.

F Grubu'nun ikinci maçında Portolu Conceicao, ülkesi Portekiz adına çıktığı ilk resmi maçta uzatma dakikalarında takımına Çek Cumhuriyeti karşısında galibiyeti getirerek, genç oyuncuların futbolcuların EURO 2024'teki etkileyici performansını sürdürdü.

EURO 2024’ün diğer parlayan yıldızları

Jamal Musiala: Bayern Münih'in 21 yaşındaki forveti, Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 yendiği EURO 2024'ün açılış maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Musiala daha önce 15, 16, 17, 19 ve 21 yaş altı kategorilerde, İngiltere Milli Takımı formasını giymiş ancak A Milli Takım için Almanya'yı seçmişti. Arsenal'in efsane golcülerinden Ian Wright, Almanya-İskoçya maçı sonrası yaptığı yorumda, Musiala'yı Kaka'ya benzetti.

Florian Wirtz: EURO 2024'ün açılış maçında sahne alan bir diğer Alman genç yıldız da Florian Wirtz'di. Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki forveti, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gol atan en genç Alman futbolcu oldu.

Lamine Yamal: Barcelona'nın 16 yaşındaki futbolcusu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyen en genç oyuncu oldu. Yamal, İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 yenmesinde kritik rol oynadı. Hırvatistan'ın savunmasını adeta sürekli dans ederek geçen Yamal, İspanya'nın EURO 2024'te ilk maçlara damga vurmasında önemli rol oynadı.

Jude Bellingham: İngiltere'nin Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu, 21 yaşına girmeden 3 büyük turnuvada boy gösteren ilk futbolcu oldu. İngiltere, Sırbistan'ı Bellingham'ın golüyle 1-0 yenerek EURO 2024'e galibiyetle başladı.