Avrupa'nın en büyüğü belli oldu! İspanya, EuroBasket 2022 Şampiyonası'nda zafere ulaştı - Son Dakika
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Avrupa'nın en büyüğü belli oldu! İspanya, EuroBasket 2022 Şampiyonası'nda zafere ulaştı

19.09.2022 11:57

EuroBasket 2022 Şampiyonası finalinde İspanya - Fransa arasında oynanan karşılaşmada kazanan taraf İspanyollar oldu. Maçın başından itibaren skor olarak önde giden İspanya, rahat bir şekilde 4. şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde karşı karşıya gelen Fransa ile İspanya arasında şampiyon belli oldu. Dün akşam oynanan ve Fransızların iyi bir oyun sergileyemediği karşılaşmada skoru elinden bırakmayan İspanyollar, 2022 EuroBasket Şampiyonu oldu. Double-double'lık performansa imza atan Lorenzo Brown ve Alberto Diaz'ın maç sonunda gelen sayılarıyla maçı 88-76'lık skorla altın madalyanın sahibi oldu.

MVP WILLY HERNANGOMEZ

Maçın en önemli isimleri arasında ise Hernangomez kardeşler ile double double yapan Lorenzo Brown vardı. Şampiyon İspanya'nın en değerli oyuncusu Hernangomez kardeşlerden Willy Hernangomez oldu. Finalde 14 sayı, 8 ribaunt ile oynayan Hernangomez, turnuvayı da 17.2 sayı ve 6.9 ribaunt ortalamaları ile tamamladı.

Fransa karşısında rahat galibiyet, Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Fransa karşısında rahat galibiyet, Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Fransa karşısında rahat galibiyet, Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

FRANSA ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Yaptığı top kayıplarıyla turnuvanın gündeminde olan Fransa için işler final maçında da değişmedi. Maçın başından itibaren top kayıpları yapan Fransa, İspanyolların iyi oyununa karşı koyamadı. İlk dakikalardan son ana kadar geride gelen Fransa'nın kötü oyunu, hayal kırıklığı uğrattı. Birçok izleyici tarafından, "Finale yakışmadı." eleştirileri geldi.

Fransa karşısında rahat galibiyet, Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

ALMANYA VE POLONYA'YI SAF DIŞI BIRAKMIŞLARDI

İspanya final öncesi 17 yıl sonra ilk defa yarı finale kalan ev sahibi Almanya karşı karşıya gelmişti. Almanlar karşısında iyi bir son çeyrek oynayan İspanyollar, final biletini kapmıştı. Bir diğer yarı final mücadelesinde ise Polonya karşısında galip gelen Fransa, rahat bir şekilde finale yükselmiş ve alınan sonuçlarla birlikte finalin isimleri İspanya - Fransa olmuştu.

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EuroBasket, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'nın en büyüğü belli oldu! İspanya, EuroBasket 2022 Şampiyonası'nda zafere ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'nın en büyüğü belli oldu! İspanya, EuroBasket 2022 Şampiyonası'nda zafere ulaştı - Son Dakika
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