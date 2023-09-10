Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen 7.0'lik deprem büyük bir yıkıma yol açtı. 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Fas'ın Marakeş şehrindeki otelini depremzedelere açtı.

DEPREMZEDELERİ KONUK EDİYOR

İspanyol basınında yer aklan habere göre; Cristiano Ronaldo, deprem felaketinde evsiz kalan insanlara kayıtsız kalamadı. Portekizli yıldızın lüks otelinde kapılar depremzedeleri konuk etmek için sonuna kadar açıldı.

3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde iki binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaralıların sayısı da iki bini geçti. Öte yandan ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.