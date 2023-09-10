Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket - Son Dakika

Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket

Son Güncelleme: 10.09.2023 09:18

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı Fas depremi sonrası Cristiano Ronaldo, ülkedeki otelini depremzedelerin kullanımına açtı.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen 7.0'lik deprem büyük bir yıkıma yol açtı. 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Fas'ın Marakeş şehrindeki otelini depremzedelere açtı.

DEPREMZEDELERİ KONUK EDİYOR

İspanyol basınında yer aklan habere göre; Cristiano Ronaldo, deprem felaketinde evsiz kalan insanlara kayıtsız kalamadı. Portekizli yıldızın lüks otelinde kapılar depremzedeleri konuk etmek için sonuna kadar açıldı.

3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde iki binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaralıların sayısı da iki bini geçti. Öte yandan ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket
Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket
Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket
Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket
Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket
Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket

Cristiano Ronaldo, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket - Son Dakika
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