Fatih Tekke\'den Transfer Tepkisi

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, Saul Niguez transferiyle ilgili yaptığı açıklamada " Trabzonspor'u herhangi biri istemiyorsa, bizim oranın tabiriyle baksın dalgasına" diyerek tepki gösterdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Saul Niguez transferinde yaşananlar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saul Niguez transferinin son anda iptal olmasına ilişkin de bu tür durumların olabileceğini söyleyen Tekke, "Profesyonel düzeyde bu işlerin son anda bazen problemler yaşanması gayet doğal. Bugün de böyle bir şey oldu, nasip diyelim. Konuşulması gereken bana göre başka şeyler var. Trabzonspor olarak şuna hazırız. Şunu da biliyorum, o süreci bir anlatayım isterseniz. Ben bu dört aylık süreç içerisinde hatta kendi aramızda Başkan'a "Başkanım çok oyuncu izliyoruz, primleri yarı yarı paylaşırız" dedim. O da gülerek "Doğru diyorsun, ben de yarısını almam lazım dedi, çok oyuncu izliyorum" dedi.

'DAHA İYİSİNİ BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Transferin iptal olmasının ardından süreci samimi bir şekilde değerlendiren Fatih Tekke, sosyal medya ve menajer etkisine dikkat çekerek bu durumun yalnızca Trabzonspor'un değil tüm kulüplerin karşılaştığı bir gerçek olduğunu belirterek, "Bu konuda şunu söylemem lazım çok samimi bir şekilde. Ciddi bir emek var ama süreçte istemediğimiz, bizden kaynaklı olmayan, kulübümüzden, bizden, başkandan kaynaklı olmayan sebepler olabiliyor. Yaşadığım bir tanesi oyuncuların genel hatlarıyla özellikle çok istenilen pozisyona geldiğinde ki burada yani sizle hep beraberiz. Burada sosyal medyanın da etkisi oluyor. Özellikle menajerler bu konularda çok ciddi takip ediliyor. Herhangi bir haber çıktığında oyuncunun istekleri farklılaşabiliyor, rakamlar artabiliyor gibi. Son transferden bağımsız detaylar bilmiyorum ama büyük ihtimalle onda da gıdının gıdının gıdının gıdısı gibi mevzular meydana gelmiştir ve olmamıştır. Bu bizim için sorun değil, neden? Çünkü şu ana kadar izlediğimiz, her bölgede izlediğimiz en az 5-6 tane alternatifli istediğimiz, beğendiğimiz oyuncular var. Başka birine bakarız, daha iyisini bulmaya çalışacağız, daha iyisini almaya çalışabiliriz" diye belirtti.

'OYUNCULAR DAHA FAZLA KAZANABİLECEKLERİ YERE GİDİYORLAR'

Fatih Tekke, bazı oyuncuların Trabzonspor'un sunduğu tüm imkanlara rağmen kulübü tercih etmemesinin arkasında ekonomik sebeplerin yattığını vurguladı. İstanbul kulüpleri dışında seçenek kalmadığında Trabzonspor'un tercih edildiğini belirten Tekke, "Rakam birken Trabzon'a iki oluyor. Bu zorunluluklara maruz kalmak beni rahatsız ediyor. Nasibin ötesinde yeri yok ama asıl vurgulamak istediğim şey şu bence. Burada hepimizin günahının olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani ben oyuncularıma da biraz önce toplantıda söylediğim ifadeleri sizlerle paylaşımında hiçbir sakınca görmüyorum. O da şu, söylediğim şey. Bana göre dünyanın en güzel yeri Türkiye. Trabzonspor baktığınızda tesisleriyle, yaşamıyla, her şeyiyle mükemmel bir yer. Her istedikleri verilen, doğru mu? Az önce söyledim, gıdının gıdısı. Dahil ne istiyorlarsa, hangi koşulları olursa olsa evet denildiği halde bizi tercih etmemelerinin bir sebebi var. Bunu görüyor olmamız, biliyor olmamız lazım arkadaşlar. Bunu kimse konuşmuyor belki de ben söyleyeyim. İçeride konuştuğum şeyi söylüyorum. Önce daha fazla para kazanabilecekleri yere doğal olarak gidiyorlar, menajerleri aracılığıyla geziyorlar, en son Türkiye'de İstanbul kulüpleri olmazsa Trabzon. Ama rakam birken Trabzon'a iki oluyor. Bu zorunluluklara maruz kalmak beni rahatsız ediyor. Şu an ki konuştuğum konu, bu zorunluluğa maruz kalmak. Neden maruz kalıyoruz? Şimdi, bu bence çok uzun süre konuşulması, uzun boyutuyla konuşulması gereken bir konu. Başka bir şey söylemek istiyorum. Bir de Türk oyuncularımız var bizim. Yanılmıyorsam, şu ana kadar Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların, isim oyuncuların yüzde ellisinden belki performans alınmıştır, belki alınamamıştır. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla ülkemize zarar. Bu arada Türk oyuncularımız var bizim. Her idmanda, her maçta kendi yapabilirliğini, hemen hemen hepsini yapmaya çalışan ama bize göre, bazen camiaya, bazen taraftarlara, futbol severlere göre performansları düşük olduğunda maruz kaldıkları durumlar var. Eleştiriler var, küfürler var gibi. Ben bunu kabul etmiyorum" diye konuştu.

'TRABZONSPOR'U KİM İSTEMİYORSA BAKSIN DALGASINA'

Kulübün karakterli ve özverili oyuncularla yoluna devam edeceğini belirten Tekke, "Ben bu ülkenin insanı olarak bunu kabul etmiyorum. Trabzonspor'u herhangi biri, kim olursa olsun, herhangi bir sebepten dolayı istemiyorsa, çok özür dilerim bizim oranın tabiriyle baksın dalgasına. Benim çok net söylediğim şey bu. Bu transferden bağımsız diyorum. Dolayısıyla yine içeride söylediğim, çünkü yanlış anlaşılmaya biraz meyilli ifadeler olabilir. O da şu bizim aramızda da başka yerden gelmiş, ailemizin içerisinde olan şu an yabancı oyuncu dediğimiz ama bizim kardeşlerimiz dediğimiz oyuncular da var. İsim vererek konuşayım, burada söylemeyeceğim onu. İyi karakterli, iyi antrenman yapan, benim gençlerime tecrübesini aktaran bir mark ediyor, üç verelim. Allah'a çok şükür bizim takımda da olumsuz olarak ifade ettiğim cümlelere haiz olan hiç kimse yok. Olumlu az önce ifade ettiğim cümlelere haiz çok oyuncu var. Yeteneği tartışılabilir, performansı tartışılabilir ama benim ülkem... Ben de yurt dışında yaşadım, ben de yurt dışında oynadım. Çok yer gördüm. Burası benim ülkem, çok güzel. Futbol oynamaya evet eksiklerimiz var. Konu bundan ibaret. Trabzonspor bir oyuncuyu alamamakla veya iki oyuncuyu alamamakla, almayarak vazgeçerek de hiçbir şeyini kaybetmez. Biz Trabzonspor'uz. Kim gelirse onunla beraber savaşa hazırız. Savaş yapmaya hazırız. Net olarak da söyleyeyim, burada kimse başkana, yönetim kuruluna kızmasın çünkü beraber yaşıyoruz. Çok ciddi emeği var. Benden daha fazla istiyor ama dediğim gibi transferlerin gelen rutini bu" ifadelerinde bulundu.