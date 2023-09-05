Fatih Terim, 70. yaşını kutladı! Partide çalan müzik ayrı yemek menüsü ayrı olay - Son Dakika

Fatih Terim, 70. yaşını kutladı! Partide çalan müzik ayrı yemek menüsü ayrı olay

Son Güncelleme: 05.09.2023 09:22

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, 70. yaşını kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Terim alana Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde gelirken deneyimli hoca ile özdeşleşen sözler partinin menüsündeki yemeklerin ismini oluşturdu.

70. yaşına basan Fatih Terim, doğum gününü kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı partiye Terim Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde gelirken, yemek menüsündeki ayrıntı dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİYLE PARTİYE GELDİ

Fatih Terim ile özdeşleşen ifadeler menüdeki yemeklerin adını oluşturdu. Terim kendisi için hazırlanan partiye tekne ile gelirken o anlarda Şampiyonlar Ligi müziği çalması ise dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜ İSİMLER GECEYE KATILDI

Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray efsaneleri ile sanat dünyasından Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimler katıldı.

Fatih Terim, 70. yaşını kutladı! Partide çalan müzik ayrı yemek menüsü ayrı olay
Partinin yemek menüsü
Fatih Terim, 70. yaşını kutladı! Partide çalan müzik ayrı yemek menüsü ayrı olay
Fatih Terim, 70. yaşını kutladı! Partide çalan müzik ayrı yemek menüsü ayrı olay
Fatih Terim, 70. yaşını kutladı! Partide çalan müzik ayrı yemek menüsü ayrı olay

Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, 70. yaşını kutladı! Partide çalan müzik ayrı yemek menüsü ayrı olay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim, 70. yaşını kutladı! Partide çalan müzik ayrı yemek menüsü ayrı olay - Son Dakika
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