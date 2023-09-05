70. yaşına basan Fatih Terim, doğum gününü kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı partiye Terim Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde gelirken, yemek menüsündeki ayrıntı dikkat çekti.
Fatih Terim ile özdeşleşen ifadeler menüdeki yemeklerin adını oluşturdu. Terim kendisi için hazırlanan partiye tekne ile gelirken o anlarda Şampiyonlar Ligi müziği çalması ise dikkatlerden kaçmadı.
Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray efsaneleri ile sanat dünyasından Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimler katıldı.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim, 70. yaşını kutladı! Partide çalan müzik ayrı yemek menüsü ayrı olay - Son Dakika