Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

26.11.2022 14:50

Fatih Terim'in 91 yaşında vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Deneyimli hocayı zor gününde spor ve siyaset dünyasından sevenleri yalnız bırakmadı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan ve dün vefat eden Nuriye Terim'in cenazesi, özel bir hastanenin morgundan alınıp evinin önünden geçirilerek Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye, Fatih Terim, kızları Buse Terim Bahçekapılı, Merve Terim Çetin, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demir spor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Fatih Terim, cenaze namazı öncesinde ailesiyle taziyeleri kabul etti. Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Terim ve Çelik'in de omuzladığı tabut, defnedileceği yere kadar taşındı. Nuriye Terim'in cenazesi daha sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninden fotoğraflar:

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı
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Son Dakika Spor Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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