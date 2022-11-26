Eski öğrencisi acı gününde Fatih Terim'i yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Eski öğrencisi acı gününde Fatih Terim'i yalnız bırakmadı

26.11.2022 15:56
Eski öğrencisi acı gününde Fatih Terim'i yalnız bırakmadı

Fatih Terim'in 91 yaşında yaşamını yitiren annesi Nuriye Terim, Adana'da toprağa verildi. Deneyimli hocayı eski öğrencisi Younes Belhanda da yalnız bırakmazken futbolcunun Terim'i öperek başsağlığı dilediği anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan ve dün vefat eden Nuriye Terim'in cenazesi, özel bir hastanenin morgundan alınıp evinin önünden geçirilerek Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

SPOR VE SİYASET DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye, Fatih Terim, kızları Buse Terim Bahçekapılı, Merve Terim Çetin, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demir spor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

BELHANDA, TERİM'E UZUN UZUN SARILDI

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda da Fatih Terim'i zor gününde yalnız bırakmadı. Deneyimli hocanın Galatasaray döneminden eski öğrencisi olan Belhanda, Terim'e uzun uzun sarılarak teselli verdi. İkili arasındaki anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Büyük vefa! Fatih Terim'i acı gününde eski öğrencisi yalnız bırakmadı
Büyük vefa! Fatih Terim'i acı gününde eski öğrencisi yalnız bırakmadı
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Son Dakika Spor Eski öğrencisi acı gününde Fatih Terim'i yalnız bırakmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski öğrencisi acı gününde Fatih Terim'i yalnız bırakmadı - Son Dakika
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