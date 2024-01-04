Panathinaikos\'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0\'lık galibiyetle ayrıldı

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Teknik Direktör Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı ilk lig maçında PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti. Panathinaikos, bu galibiyetle puanını 37'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarını İtalyanca yapması ise geceye damga vuran detaydı.

YUNAN EKİBİNİN BAŞINDA İLK MAÇ HEYECANI

Yunanistan Süper Ligi 16. hafta maçında Panathinaikos, sahasında PAS Giannina'yı konuk etti. Teknik Direktör Fatih Terim de Panathinaikos'un başında ilk maç heyecanını yaşadı.

PANATHINAIKOS SAHADAN GALİBİYETLE AYRILDI

Mücadeleye etkili başlayan Terim'in öğrencileri 25. dakikada Giannina karşısında Fotis Ioannidis'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Panathinaikos ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada Tonny Vilhena ceza sahası dışından şık bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca, Panathinaikos sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Panathinaikos puanını 37'ye yükselterek, 38 puanlı PAOK'un ardından ikinci sırada yer aldı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARINI İTALYANCA YAPTI

Yunanistan kariyerine galibiyetle başlayan Fatih Terim'in keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamalarını İtalyanca yapması da geceye resmen damga vurdu.