Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama! - Son Dakika

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Galatasaray'da ikinci yarının ilk maçı Giresunspor karşılaşmasından sonra Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Burak Elmas'tan flaş açıklamalar geldi. Ajansspor'daki habere göre; Galatasaray Başkanı, Domenec Torrent geldikten sonra takımın geliştiğini belirterek koşu mesafelerine vurgu yaptı.

"BİLİMSEL ÇALIŞIYOR, RAKAMLARI KULLANIYOR"

Ekonomi muhabirleriyle bir araya gelen Burak Elmas, Domenec Torrent'ten övgüyle bahsetti. "Oyuncu yetiştiren, oyuncuların kişisel kabiliyetlerini ve gelişimlerini sağlayan yetiştirici bir misyona geçmemiz gerekiyordu" diyen Galatasaray Başkanı, Torrent'in bilimsel çalışan, rakamları iyi kullanan ve oyuncuların taktik varyasyonlarına çok dikkat eden bir isim olduğunu söyledi.

"KOŞU MESAFESİ YÜKSELDİ"

Torrent'in takıma yaptığı katkı ve gelişimi gördüklerini belirten Elmas, "Yakın zamanda sahadaki pozitif sonuçları herkes görmeye başlayacak. Herkesin takdirini kazanacak, buna inanıyorum. Hoca ilk geldiğinde takımdaki ortalama koşu mesafesi 7-8 kilometrelerdeydi. Şu anda 9-10 kilometrelere çıktı. Daha da çıkacak" dedi.

"TAKIM 70. DAKİKADA DÜŞÜYORDU"

Yaptığı açıklamalarla adeta Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e göndermelerde bulunan Burak Elmas sözlerini şöyle bitirdi:"Saatte 20 kilometre ve üstü koşu mesafesi Avrupa ortalaması maç başına 1-1.2 kilometreyken bizim takım 600-700 metrelerdeydi. Maçın 65-70'inci dakikalarından sonra fizik olarak düşüyorlardı. Son maçlara bakın, şu anda bu süre 80-85'inci dakikalara çıktı, daha da çıkacak."