Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, önemli bir ödüle layık görüldü.
Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi. Terim'in takım, bu ay ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Suudi ekibi, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp sadece 2 gol yedi.
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde;
Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.
Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.
Fatih Terim, kulübün açıklamasından daha sonra bir açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam, açıklamasında, "Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir" sözlerine yer verdi.
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