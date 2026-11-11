Fatsa Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor lider kaldı, Eskişehirspor zirveye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fatsa Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor lider kaldı, Eskişehirspor zirveye çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Nesine 3. Lig'de 11. hafta tamamlandı; Fatsa Belediyespor 1. Grup'ta, Malatya Yeşilyurtspor 3. Grup'ta liderliğini sürdürdü, Eskişehirspor ise 2. Grup'ta zirveye çıktı. Yeni Malatyaspor, aynı sezon içinde iki müsabakaya çıkmadığı gerekçesiyle amatör lige düşürüldü.

Nesine 3. Lig'de 11. haftanın perdesi kapandı.

1. Grup'ta Fatsa Belediyespor ve 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Eskişehirspor, ilk sıraya yükseldi.

Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.FATSA BELEDİYESPOR117311971224
2.PAZARSPOR11542148619
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR115421714319
4.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR114431913616
5.AMASYASPOR FK114431212016
6.KARABÜK İDMANYURDU114341416-215
7.İNKILAP FUTBOL114341619-315
8.KDZ.EREĞLİ 198011362811-315
9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR113531614214
10.ORDUSPOR 1967113531716114
11.BEYKOZ ANADOLUSPOR113531413114
12.GALATASPOR113531211114
13.SİLİVRİSPOR114251314-114
14.ZONGULDAKSPOR113441515013
15.YALOVA FK 77113441721-413
16.TOKAT BELEDİYESPOR113351115-412
17.GÖLCÜKSPOR111641318-59
18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ FK11047919-104

2. Grup

OGBMAYAVP
1.ESKİŞEHİRSPOR1173131102124
2.ETİMESGUTSPOR117221961323
3.BALIKESİRSPOR1172230181223
4.GEMLİK SÜMERBEY116412061422
5.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR116321881021
6.KARŞIYAKA116321771021
7.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR116321712521
8.BİGASPOR116231813520
9.BURSA YILDIRIMSPOR115511510520
10.GAZİEMİR G.O.G.114161420-613
11.ALTAY11245820-1210
12.SÖKE 1970111641522-79
13.BUCASPOR 192811227916-78
14.KEPEZSPOR11227816-88
15.DENİZLİ İDMANYURDU 195911155620-148
16.ALANYA 1221112271227-158
17.UŞAKSPOR11146915-67
18.1922 AKŞEHİRSPOR11119727-204

3. Grup

OGBMAYAVP
1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR118304083227
2.AÇIKALIN ERCİYES 381182126111526
3.NİĞDE BELEDİYESPOR1181224121225
4.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL1173131121924
5.BİTLİS 1916117222271523
6.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1172226121423
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR116411961322
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU117041610621
9.KIRIKKALE FK105231713417
10.AYOS OSMANİYESPOR FK115151818016
11.ADANA ADALETGÜCÜ114161820-213
12.AĞRI 1970113261015-511
13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR11236723-169
14.1964 SİLİFKESPOR112271122-118
15.DİYARBEKİRSPOR112181016-67
16.KARAMAN FK11209835-276
17.ADANASPOR110110639-331
18.YENİ MALATYASPOR100010030-30-3
NOT: Yeni Malatyaspor, aynı sezon içinde iki müsabakaya çıkmadığı gerekçesiyle amatör lige düşürüldü.

Kaynak: AA
Yeni MalatyasporEskişehirsporMalatyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Melih Gökçek’in acı günü Melih Gökçek'in acı günü
Genç doktordan acı haber Ölümüyle ilgili inceleme başladı Genç doktordan acı haber! Ölümüyle ilgili inceleme başladı
Sadece 1 dakika oynadı Galatasaray’da ayrılık kapıda Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
11:53
Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 22:50:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Fatsa Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor lider kaldı, Eskişehirspor zirveye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android