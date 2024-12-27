Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak Kadıköy sözleri - Son Dakika
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak Kadıköy sözleri

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Galatasaray'ın efsanelerinden Felipe Melo, sarı kırmızılıların Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğu anlatan Melo, Fenerbahçe'nin stadyumunu festival salonuna benzetti.

27.12.2024 23:14  Güncelleme: 23:36
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Galatasaray'ın Brezilyalı efsanesi Felipe Melo, sarı kırmızılıların 4-3 kazandığı Trabzonspor maçını RAMS Park'ta izledikten sonra ülkesine dönmeden önce Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Melo, ezeli rakiplerinin stadyumunda Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği 2011-2012 sezonu hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"FESTİVAL SALONUMUZDA ŞAMPİYON OLDUK"

2011-2012 sezonunun unutulmaz olduğu vurgulayan Felipe Melo, "Kulübün en büyük şampiyonluklarından biri. Rakibin sahasında kazanmanın verdiği özel bir duygu ve tat. Bizim genelde pek de hoş karşılanmadığımız bir yerdi ama biz asla bir şey söylemedik. Sadece futbol oynadık ve şampiyon olduk. Onlar lig formatını her şekilde değiştirmeye çalıştılar ama işe yaramadı. Festival salonumuzda şampiyon olduk" dedi.

Felipe Melo'dan Kadıköy için Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

EMRE BELÖZOĞLU'NUN PSİKOLOJİSİNİ BOZDUM"

Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü maç hakkında da konuşan Melo "Bu fotoğraf Emre Belözoğlu'nun psikolojisini bozduğum an. Sahada rekabet büyüktü. Rakibimizi demoralize etmeyi başardım ve onu sahadan gönderdim" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'dan Kadıköy için Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

RAMS PARK'TA MEGAFONFLA "FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın kendisine vereceği plaket için İstanbul'a gelen Felipe Melo, Trabzonspor maçını da RAMS Park'ta takip etmişti. Sarı-kırmızılılarla hasret gideren Melo, dev karşılaşma öncesinde taraftarların arasına daldı ve Fenerbahçelileri kızdıracak bir harekete imza atmıştı. Müsabaka başlamadan önce taraftarların arasında tribüne çıkan Brezilyalı yıldız, megafonu eline alarak besteler söylemişti. Statta yerini alan sarı-kırmızılarla birlikte "Fener ağlama" tezahüratında bulunan Felipe Melo'nun o anları kısa sürede viral olmuştu.

Felipe Melo\'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak Kadıköy sözleri

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Son Dakika Spor Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak Kadıköy sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Adnan Üstün:
    havluyo aç köpek 47 81 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    işte gerçek aidiyet böyle birşey kuşgiller bunu anlamayaz ancak yorumlarda cikcik edersiniz.. 70 26 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Çok doğru diyorsun şimdi mert hakana saldıranlar o zaman buna neden tek laf edemedi.çünkü mayanız bozuk.kendinizden biri olup ahlaksızlık yaptımı normal başka takımdan biri yaptımımhemen saldırmak mantıgı.dediğim gibi mayanız bozuk 0 0
    Yalnız Kurt:
    ulan gavatınoğlu isminde meymenet yok mq 0 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ula fenerliler bi susun. Avunabildiğiniz tek şey vardı, kadıköyde yenilmemek. Ona da son verdik. Son 5 gelişimizde 4 galibiyet almışız. Adam şampiyon olmuş sevinmesin mi. Siz en son bizi yendiğinizde mert hakan sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Bir de şampiyon olsaydınız ne çirkeflikler sergilerdiniz bizim sahamızda kimbilir. 51 27 Yanıtla
    harun carboga:
    Geçen sene sahanızda 10 kişiyle yendik kudurdunuz tabi 0 0
  • Vatandaş Rıza:
    havlama sesi geldi 35 38 Yanıtla
    Serhat Şahin:
    Sen daha çok havlıyon gibi geldi banada :)) 0 0
  • İhsan Gül:
    bu adamın ayarı bozuk aynen kapsi bozuk araba gibi acsan açılmaz kapatsan kapanmaz 36 33 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    kuduz köpek havlamaya başladı yine 31 35 Yanıtla
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