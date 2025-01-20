Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Ederek Puanını 45'e Yükseltti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Ederek Puanını 45'e Yükseltti

Fenerbahçe, Adana Demirspor\'u 4-0 Mağlup Ederek Puanını 45\'e Yükseltti

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 45'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi. Cenk Tosun ilk golünü atarken, Youssef En Nesyri 2 gol atıp 1 asist yaptı.

20.01.2025 10:22  Güncelleme: 10:25
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 45'e yükselten Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yaptı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay üstlendi. Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 69 ile 71'inci dakikada Youssef En Nesyri, 74'üncü dakikada Edin Dzeko ve 90+1'inci dakikada Cenk Tosun attı. Puanını 45 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü.

CENK TOSUN İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Adana Demirspor ile oynanan maçın 76'ncı dakikasında Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu ve 90+1'inci dakikada takımının 4'üncü golünü kaydetti. Sarı-lacivertli formayı 11 maçta giyen 33 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini yaşadı.

EN NESYRI'DEN 3 GOLE KATKI

Faslı forvet Youssef En Nesyri, Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta 3 gole direkt olarak etki etti. 69 ve 71'inci dakikada attığı gollerle takımını 2-0 öne geçiren En Nesyri, 74'üncü dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği golün asistini yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 10 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.

TADIC ASİSTLERİNE DEVAM ETTİ

Sarı-lacivertli ekibin Adana Demirspor'a konuk olduğu maça yedek kulübesinde başlayan Dusan Tadic, 66'ncı dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi. 69 ve 71'inci dakikada En Nesyri'nin attığı gollerin asistini yapan Tadic, galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki asist sayısını 9'a çıkaran Tadic'in 8 de golü bulunuyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT BU SEZON İLK KEZ GOL YEMEDİ

Adana Demirspor deplasmanında Fenerbahçe'nin kalesini İrfan Can Eğribayat korudu. Sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Dominik Livakovic'in yerine kaleye geçen İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon 3'üncü kez forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi, ilk kez kalesini gole kapattı.

Kaynak: DHA

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