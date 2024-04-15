Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu

Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu

Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.

15.04.2024 03:27
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM’yi 106-73’lük skorla yendi ve üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımı, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmış ve bu kupayı ilk kez Türkiye’ye götürmüştü.

EuroLeague Kadınlar Final Four’u yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz’e geçilen ÇBK Mersin ise üçüncülük maçında Çek Cumhuriyeti temsilcisi ZVVZ USK Praha’ya karşı parkeden 67-95’lik skorla mağlup ayrıldı ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye’de kadın basketbolunun diğer bir önemli temsilcisi Beşiktaş BOA da geçen hafta Avrupa basketbolunun iki numaralı kupası EuroCup’ı ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş BOA, finalde İngiliz London Lions takımına yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu da yayımladığı bir mesajla Fenerbahçe Alagöz’ün teknik, idari ve oyuncu kadrosunu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Fenerbahçe camiasını kutladı.

Fenerbahçe Alagöz EuroLeague'de üst üst üçüncü, toplamda da altıncı kez final maçı oynadı.

Takım kaptanı Alperi Onar, inanılmaz bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Beraber hep kazanmanın bir yolunu bulduk. Kazanılmış bu başarılarla kız çocuklarına ilham oluyorsak, bence bu da kupaların yanında ayrı bir değerdir" diye konuştu.

Final Four'un MVP’si Kayla McBride oldu

Mersin’in ev sahipliği yaptığı Final Four turunun en değerli oyuncusu (MVP) olarak Fenerbahçe’den Kayla McBride seçildi.

Kadınlar EuroLeague’de sezonun en değerli oyuncusu da yine Fenerbahçe Alagöz Holding'den Emma Meesseman .

Final maçında Napheesa Collier 33, Emma Meesseman 22, Kayla McBride 17, Nikolina Milic 16 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşırken, Yvonne Anderson da 13 asit yaptı.

Fenerbahçe Alagöz’e şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa sundu. Madalyaları ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk çeyreği 28-27’lik skorla sonuçlandı. İkinci çeyrekte 40-40’lık beraberlik skorunun ardından Fenerbahçe Alagöz, Emma Meesseman önderliğinde 9-0’lık bir seri yakaladı, daha sonra farkı açmaya devam ederek soyunma odasına 58-45 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 77-61’le geçen Fenerbahçe Alagöz, maçı da 106-73 kazandı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Kadınlar EuroLeague Final Four'da alınan sonuçlar şu şekilde:

12 Nisan Cuma

14 Nisan Pazar

Ligde şampiyonluk için parkeye çıkıyor

Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin ilk iki maçı sonunda ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride üçüncü maç 17 Nisan Çarşamba günü Mersin’de oynanacak.

Fenerbahçe Alagöz, ÇBK Mersin'i yenmesi durumunda lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu - Son Dakika

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