Fenerbahçe Başakşehir'i 4-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, 4 golle güldü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, hücumda çoğalmakta zorlandı ve rakibine kolay pozisyon imkanları verdi. Müsabakanın 18. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltıyı 20. dakikada Dominik Livakovic kurtardı.

Penaltının ardından topun kontrolünü sağlayan ve rakip yarı alanda daha fazla top tutan Fenerbahçe, 44. dakikada yakaladığı ilk net gol pozisyonunda Mert Müldür'ün ayağından 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla üstün gitti.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 60. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe, 86. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0'a getirdi. Ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz ile golü bulurken, kapanışı 90+3. dakikada Oğuz Aydın yaptı ve karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle ligde puanını 78'e yükseltti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.

İstifa sesleri devam etti

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Maçın son bölümünde taraftarlar, yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Skriniar ligde 13 maçta 3. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Milan Skriniar, gol yollarında etkileyici bir performans ortaya koydu.

Kış transfer döneminde kiralık olarak sarı-lacivertli renklere bağlanan Skriniar, istikrarlı performansıyla beğeni topladı.

Savunmada güven veren bir görüntü ortaya koyan Skriniar, gol yollarında da takımına önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe formasıyla ligde 13. müsabakasını oynayan Skriniar, 60. dakikada attığı golle bu sezon Süper Lig'de 3. kez gol sevinci yaşadı.

Başakşehir'e karşı galibiyet serisi 7 maça çıktı

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 6'sı lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

2022-2023 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı.

Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı da 4-1 galip tamamlayarak rakibine karşı seriyi 7 maça taşıdı.

Tadic ile Talisca gerginlik yaşadı

Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Dusan Tadic ile Anderson Talisca, saha içinde gerginlik yaşadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonda ikili arasında başlayan sözlü tartışma, uzun süre devam etti.

Talisca'nın tepkisi üzerine Tadic, takım arkadaşının üstüne yürümeye çalıştı. Tecrübeli oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

En-Nesyri 6 maç sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 6 maç aranın ardından sonra gol atmayı başardı.

Tecrübeli oyuncu, ligde son olarak Antalyaspor'u 3-0 yendikleri müsabakada gol atmayı başarmıştı.

Söz konusu müsabakanın ardından forma giydiği sırasıyla Samsunspor, Bodrum FK, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında gol atmayı başaramayan En-Nesyri, 6 karşılaşma aranın ardından RAMS Başakşehir ağlarını sarstı.

İrfan'ın ardından Livakovic de penaltıda gole izin vermedi

Fenerbahçe'nin file bekçileri İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic, son 2 haftadaki 2 penaltıda başarılı oldu.

Ligde geçen hafta Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan İrfan Can, 36. dakikada Gedson Fernandes'in penaltısında gole izin vermemişti.

Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de RAMS Başakşehir'in 20. dakikada Piatek ile kullandığı penaltıyı kurtarmayı başardı.

Amrabat ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile milli futbolcu İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü.

Müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alan oyunculardan Amrabat 18. dakikada, İsmail ise 79. dakikada sarı kart gördü.

Söz konusu isimler, haftaya Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

VAR'dan penaltı kararı çıkmadı

Fenerbahçe'nin 55. dakikada penaltı beklediği pozisyonda müsabakanın hakemi Burak Pakkan, VAR'ın uyarısına rağmen penaltı kararı vermedi.

Maçın 55. dakikasında gelişen atakta Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak ceza sahası içinde Opoku'nun eline geldi. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken, VAR pozisyonu izlemesi için hakemi 57. dakikada çağırdı. Monitörde pozisyonu inceleyen hakem Pakkan, 58. dakikada devam kararı verdi.

Mert Müldür'ün üçüncü golü

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 44. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Mert, Konyaspor ve Antalyaspor'a karşı da takımına gol katkısı sağlamıştı.