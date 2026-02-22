Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Şampiyonu - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Şampiyonu

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Şampiyonu
22.02.2026 22:30
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda 10. kez kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Armando Bacot 2, Scottie Wilbekin 3, Metecan Birsen 14, Onuralp Bitim, Melih Mahmutoğlu 3, Mikael Jantunen, Talen Horton-Tucker 11, Nando de Colo 2, Tarık Biberovic 28, Khem Birch 7, Wade Baldwin IV 21

BEŞİKTAŞ GAİN: Anthony Brown, Yiğit Arslan 11, Devon Dotson 17, Vitto Brown 2, Matt Thomas 7, Berk Uğurlu 6, Ismael Kamagete 2, Emir Adıgüzel, Yiğit Çoban, Sertaç Şanlı 14, Jonah Mathews 14, Conor Morgan 1

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 46-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-56

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ali Şakacı, Tolga Edis ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü olarak görev aldı. Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko; Mikael Jantunen, Khem Birch, Scottie Wilbekin, Tarık Biberovic ve Wade Baldwin 5'iyle yer aldı. Beşiktaş GAİN ise; Jonah Mathews, Devon Dotson, Sertaç Şanlı, Conor Morgan ve Anthony Brown ile parkeye çıktı.

Karşılaşmada ilk sayı Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin'in 3 sayılık atışıyla geldi. Üst üste ataklardan eli boş dönen Beşiktaş, Jonah Mathews ile beraberliği yakaladı: 3-3. Etkili hücumlar üreten Beşiktaş, periyot sonuna 6.36 kala Devon Dotson'un basket faulüyle durumu 9-7'ye getirdi. Baskısını artıran Beşiktaş, 5.55 kala Devon Dotson'ın tepeden sayısıyla skoru çift haneye taşıdı: 12-9. Periyodun bitimine 4.22 kala Beşiktaş, Sertaç Şanlı'yla farkı 8 sayıya kadar çıkardı. 19-11. Fenerbahçe farkı 2 sayıya kadar indirse de ilk periyot Beşiktaş GAİN'in 24-22'lik üstünlüğüyle bitti.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, 8.11 kala Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle öne geçti: 32-30. Bir süre başa baş geçen mücadele periyot bitimine 6.04 kala 38-38 ile geçildi. Her iki takım da üst üste ataklardan eli boş dönerken, Beşiktaş'ta Berk Uğurlu 3.38 kala serbest atışta skoru 40-38 yaptı. Fenerbahçe, reaksiyon göstererek Tarık Biberovic ile beraberliği buldu: 40-40. Etkisini sürdüren Fenerbahçe, devreye 4 sayı farkla önde girdi: 46-42.

Üçüncü periyoda Fenerbahçe, 3 sayı isabetiyle başladı: 49-42. Fenerbahçe oyuna ağırlığını koyarken, periyot bitimine 8.53 kala tepeden Tarık Biberovic ile isabeti buldu: 52-43. Özellikle bu periyodun başında Tarık Biberovic ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe, bitime 6.09 kala farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 58-43. Devamında Beşiktaş farkı kapatsa da Fenerbahçe iyi oyunuyla rakibine üstünlük kurdu ve final periyoduna 70-56 önde girdi.

Dördüncü periyotta da baskın oyununu sürdüren Fenerbahçe, bitime 5.58 kala Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetiyle farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 79-60. Beşiktaş farkı indirse de Fenerbahçe parkeden 91-74 galip ayrılarak Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

SARI-LACİVERTLİ EKİP 10'UNCU KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek 10'uncu kez bu kupayı müzesine götürdü. Üst üste 3'üncü kez kupa sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, daha önce 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı. Öte yandan Fenerbahçe Beko; 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022'de ise ikincilik almıştı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'ni yerinden izledi. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte takip etti.

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman da mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.

BAŞKAN SERDAL ADALI SİYAH-BEYAZLILARA DESTEK VERDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Beko ile oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen Başkan Adalı, siyah-beyazlı takıma destek verdi.

Kaynak: DHA

