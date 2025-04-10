Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs'ta - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs'ta

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs\'ta

Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. hafta programı açıklandı. Derbi Pazar günü oynanacak.

10.04.2025 13:38
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Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftaların programı belli oldu. Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 4 Mayıs'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftaların programları açıklandı. Buna göre; Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'in 3 haftalık programı şu şekilde:

32. hafta

18 Nisan Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor - Konyaspor

20.00 Galatasaray - Bodrum FK

19 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor

19.00 Göztepe - Beşiktaş

20 Nisan Pazar

13.30 Başakşehir - Gaziantep FK

16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor

21 Nisan Pazartesi

20.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

33. hafta

25 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş - Hatayspor

26 Nisan Cumartesi

16.00 Sivasspor - Antalyaspor

19.00 Bodrum FK - Samsunspor

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

27 Nisan Pazar

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

19.00 Eyüpspor - Galatasaray

28 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe - Başakşehir

34. hafta

2 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

3 Mayıs Cumartesi

16.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor

16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

19.00 Atakaş Hatayspor - Başakşehir

19.00 Galatasaray - Sivasspor

4 Mayıs Pazar

16.00 Samsunspor - Eyüpspor

19.00 Adana Demirspor - Göztepe

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

5 Mayıs Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs'ta - Son Dakika

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