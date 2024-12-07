Fenerbahçe Beşiktaş Derbisinde 5 Değişiklikle Başladı

Spor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ine göre Beşiktaş karşısında 5 değişiklik yaptı. Mourinho, Osayi-Samuel, Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Youssef En Nesyri'yi yedek oturturken; Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'ya İlk 11'de şans verdi.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş derbisine şu ilk 11 ile çıktı:

"Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Samet Akaydin, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz Aydın, Tadic, Maximin, Dzeko"

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 İSMİN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Fenerbahçe'nin 4 futbolcusu ilk kez Beşiktaş derbisinde forma giydi. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Allan Saint Maximin, Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli forma ile Beşiktaş'a karşı ilk derbilerine çıktılar.

Öte yandan Cenk Tosun ise forma şansı bulması halinde Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe formasıyla ilk kez görev yapacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ile sakatlıklarını tam olarak atlatamayan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, derbi kadrosunda yer almadı. Bartuğ Elmaz da maç kadrosuna kendisine yer bulamadı.

DJIKU VE SAMET AKAYDİN KART SINIRINDA

Sezonun geride kalan kısmında ligde 10 maça çıkan ve Gaziantep FK mücadelesinde yedek oturan Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Samet Akaydin de Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kart sebebiyle sınıra ulaştı. Bu iki futbolcu, Beşiktaş maçında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TAM DESTEK

Erken saatlerde Ülker Stadyumu çevresinde toplanan yaklaşık 2 bin Fenerbahçeli taraftar, Tüpraş Stadyumu'na geldi. Daha sonra tribündeki yerini alan taraftarlar, takıma destek verdi.