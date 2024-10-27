Fenerbahçe Bodrum FK'yı 2-0'la Geçti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Bodrum FK'yı 2-0'la Geçti

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti, 6. galibiyetini aldı.

27.10.2024 21:46
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışındaki rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçti.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Yusuf en-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 20'ye yükseltti, Sipay Bodrum FK ise 10 puanda kaldı.

6. maçını da gol yemeden kazandı

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 6. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu maçları gol yemeden kazandı.

Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Corendon Alanyaspor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Onvo Antalyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Sipay Bodrum FK maçında da 3 puana 2-0'lık skorla uzandı.

İç sahada Galatasaray'a 3-1 kaybeden, deplasman maçlarında ise Göztepe ve Samsunspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kalan Fenerbahçe, gol yediği karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.

En-Nesyri ligdeki ikinci golünü kaydetti

Süper Lig'deki ilk golünü 2. haftada Göztepe deplasmanında kaydeden Yusuf en-Nesyri, ligde 6 maç aradan sonra golle buluştu.

Faslı futbolcu, Manchester United mücadelesinin ardından Bodrum FK karşısında da skor üreterek üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Göztepe müsabakasında Dzeko ile birlikte çift forvet olarak sahada yer alan En-Nesyri, ligdeki ikinci golünü yine çift forvet oynadığı bir maçta kaydetti.

Faslı futbolcu, Göztepe karşısında ligde ilk golünü kaydettiğinde de Fenerbahçe sahaya çift forvetle çıkmıştı.

Dzeko 2 maç sonra golle buluştu

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, ligde 2 maç aradan sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Dzeko, bu sezon ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Ligin ilk 4 haftasında Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor filelerini havalandıran Dzeko, Galatasaray karşısında da penaltıdan bir gol atmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 golü bulunan Edin Dzeko, bu sezonki toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Mourinho'dan aynı anda 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sipay Bodrum FK karşısında aynı anda 4 değişiklik yaptı.

Maçın 69 ve 70. dakikalarında gerçekleştirilen değişikliklerde İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin, İsmail Yüksek ve En-Nesyri'yi kenara çağıran Portekizli çalıştırıcı; Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

Oğuz Aydın, doğum gününde sahada

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, 7 maç aradan sonra süre aldı.

Ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor müsabakasında 1 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu; Göztepe, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Onvo Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroda yer almasına karşın oyuna dahil olmamıştı.

27 Ekim 2000 doğumlu olan Oğuz Aydın, doğum gününde sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Bodrum FK'yı 2-0'la Geçti - Son Dakika

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