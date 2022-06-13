Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti

Fenerbahçe bugün sağlık kontrolleriyle sezona başlangıç yaptı. Sağlık kontrolünden geçen ilk grupta yer alan tüm futbolcuların tetkikleri tamamlandı. Fotoğraf çekilen futbolcular arasında en dikkat çeken isim ise Berisha oldu.

Tatili iyi değerlendiren ve sezona iyi hazırlanan golcü oyuncunun fit vücudu sosyal medyada beğeni topladı. Kanarya'da Berisha'nın yanı sıra; Serdar Aziz, İrfan Can, Novak, Mert Hakan ve Gustavo gibi isimlerde sağlık kontrolünden geçti.

İşte bazı futbolcuların son durumu;