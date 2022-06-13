Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti

13.06.2022 16:50

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu öncesinde top başı yapmak için geri sayıma geçerken bugün bazı futbolcular da sağlık kontrolünden geçti. Bu kontroller sırasında çekilen fotoğraflarda Berisha'nın fit hali dikkat çekti.

Fenerbahçe bugün sağlık kontrolleriyle sezona başlangıç yaptı. Sağlık kontrolünden geçen ilk grupta yer alan tüm futbolcuların tetkikleri tamamlandı. Fotoğraf çekilen futbolcular arasında en dikkat çeken isim ise Berisha oldu.

Tatili iyi değerlendiren ve sezona iyi hazırlanan golcü oyuncunun fit vücudu sosyal medyada beğeni topladı. Kanarya'da Berisha'nın yanı sıra; Serdar Aziz, İrfan Can, Novak, Mert Hakan ve Gustavo gibi isimlerde sağlık kontrolünden geçti.

İşte bazı futbolcuların son durumu;

Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış
Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış
Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış
Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış
Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış
Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış
Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti
Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti - Son Dakika
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