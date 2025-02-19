Fenerbahçe\'den Anderlecht Maçına Rotasyonlu Kadro

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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho , UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Anderlecht ile oynayacakları maça sürpriz bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Bu maçın rövanşı ise yarın Belçika ekibinin ev sahipliğinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk maçta alınan avantajlı sonucun ardından rövanş maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Portekizli teknik adam, Fred, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Dusan Tadic gibi isimleri Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi dinlendirecek. Son maçlarda zorunlu olarak stoper bölgesinde oynatılan Sofyan Amrabat'ın da bu maçta riske edilmemesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Ligde son oynanan maçta ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemeyecek. Jose Mourinho, Filip Kostic'i ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünürken; Allan Saint Maximin ve Anderson Talisca ikilisi arasında bir seçim yapacak ancak bugünkü antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle katılamayan Maximin'in yine yedek soyunması bekleniyor. Ligde kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında oynayamayan Sebastian Szymanski ise ilk 11'deki yerine dönecek.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i şu şekilde:

" İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Amrabat), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca (Maximin), Cenk Tosun"