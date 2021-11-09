Fenerbahçe'den bomba hamle! Başkan Ali Koç, Alex'le görüştü

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira için ayrılık çanları çok sert çalıyor. Portekizli hocaya alternatif arayışları başladı. Başkan Ali Koç'un bazı temaslarda bulunduğu en dikkat çeken ismin sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu belirtildi.

STATTA TOPLANTI

2-2 biten Kayseri maçından sonra "Yönetim istifa" tezahüratları üzerine statta toplantı yapıldı. Vitor Pereira'nın alternatifi olarak gündeme Alex de Souza ismi geldi.

"DERBİYE ÇIKSIN"

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre Başkanın, "Derbiye kadar hoca bulamayız" dediği öğrenildi. Bu karar şaşkınlıkla karşılandı ancak kulislerde "Galatasaray maçı son bir şans. Derbide kayıp olursa Pereira'nın görevde kalma ihtimali sıfır" yorumları yapılıyor.

GELECEĞİNİ SORDU

Başkan'ın zaman zaman iletişim kurduğu Alex'le yaptığı son görüşmede teknik direktörlük kariyeri ve gelecek planlarını sorduğu öğrenildi.

RESMİ TEKLİF YOK

Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo B Takımı'nda hocalık görevini sürdüren 44 yaşındaki Alex'e şu an için resmi bir teklif yapılmadı.