Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer hamlesi

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasında çıtayı zirveye taşıdı. Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun iki dev ismi için harekete geçti.

RÜDIGER TRANSFERİNDE ÖNE ÇIKTILAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger için ciddi adımlar attı. Alman stoperin takımdan kesin olarak ayrılacağı belirtilirken, transferde en güçlü adayın Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuya yıllık yaklaşık 10 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

LEWANDOWSKI İÇİN ISRAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Robert Lewandowski için de girişimlerin sürdüğü ifade edildi. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı golcü için sarı-lacivertli yönetimin yeniden devreye girdiği ve resmi teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

AVRUPA'YA MESAJ: YILDIZLAR KARMASI

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bu iki transferle ses getirmeyi hedefliyor.

TARAFTAR HEYECANLANDI

Ortaya atılan bu iddialar sonrası sarı-lacivertli taraftarlar büyük heyecan yaşarken, transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.