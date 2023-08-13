Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba Fred göndermesi

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred için ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede yaptı.

"İSTEYENLER İÇİN BİR FRED DAHA VAR"

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın fotoğrafını paylaştı ve "İsteyenler için bir Fred daha var" şeklinde bir paylaşım yaptı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, söz konusu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

İşte o görsel;