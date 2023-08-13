Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba Fred göndermesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba Fred göndermesi

Son Güncelleme: 13.08.2023 18:05

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred için ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın fotoğrafını paylaştı ve 'İsteyenler için bir Fred daha var' şeklinde bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, söz konusu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred için ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede yaptı.

"İSTEYENLER İÇİN BİR FRED DAHA VAR"

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın fotoğrafını paylaştı ve "İsteyenler için bir Fred daha var" şeklinde bir paylaşım yaptı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, söz konusu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

İşte o görsel;

YORUMLAR (2)
  • Ramzan Güler: O saf firet Çakmaktaş Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ramzan Güler: He he bizde inandık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Manchester United, Galatasaray, Fenerbahçe, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba Fred göndermesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba Fred göndermesi - Son Dakika
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