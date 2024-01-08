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Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcuları Türkiye Rekoru Denemesine Çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcuları Türkiye Rekoru Denemesine Çıktı

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, Türkiye rekoru turuna çıktı. 10 günlük rekor denemesi, Hopa'dan başlayıp İskenderun'da son bulacak. Bu deniz seyrinde, yelken sporcuları rüzgar gücüyle zorlu bir rekor denemesine girişiyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde minimum emisyon salınımı ve karbon nötr olarak gerçekleştirilecek bu tur, yelkencilik ve denizciliğe önemli katkılar sunmasının yanı sıra iklim kriziyle mücadele konusundaki toplumsal farkındalığı artırmada da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcuları Türkiye Rekoru Denemesine Çıktı
08.01.2024 - 14:38,
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Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, Türkiye rekoru turuna çıktı. 3 Ocak'ta Karadeniz'in en doğusu Hopa'da başlayan 10 günlük rekor denemesi, Türkiye'nin bir ucundan diğer yanına uzanacak.

Artvin Hopa'dan başlayan tur, Sinop, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmaris Knidos Feneri ve Kıbrıs Zafer Kayalıkları gibi önemli noktaları içeriyor ve İskenderun'daki balıkçı barınağında son bulacak. 1600 mil mesafeli bu deniz seyrinde, yelken sporcuları rüzgar gücüyle zorlu bir rekor denemesine girişiyor. 'Cesaretimiz Doğuştan: Kanatlarımız Rüzgar, Yolumuz Deniz' sloganı ile gerçekleştirilen bu rekor denemesi, Türkiye'de bir ilk olarak karbon ayak izi ölçümüyle de dikkat çekiyor.

Dört olimpiyat tecrübesi bulunan sporcu Ateş Çınar ile Fenerbahçe Doğuş Yelken Okul Müdürü Barış Koncagül, Evren Koncagül ve Doğukan Kandemir'in katılımlarıyla, bu etkinlik genç sporculara olimpiyat dışında yeni hedefler ve vizyon sunmayı da hedefliyor. Ayrıca; yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde minimum emisyon salınımı ve karbon nötr olarak gerçekleştirilecek bu tur, Türkiye'deki yelkencilik ve denizciliğe önemli katkılar sunmasının yanı sıra olimpiyat öncesi gerçekleşecek bu rekor denemesinin iklim kriziyle mücadele konusundaki toplumsal farkındalığı artırmada da büyük önem taşıdığının göstergesi olacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Doğuş Yelken Sporcuları Türkiye Rekoru Denemesine Çıktı - Son Dakika
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