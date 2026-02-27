UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Shkendija'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanırken, rövanşta 4-0'lık net bir galibiyet aldı. Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) golleri getiren isimler oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle toplamda 4-2 geride kalan sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe elenirken bile katkı sağladı! İşte UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika
