Fenerbahçe elenirken bile katkı sağladı! İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Shkendija'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanırken, rövanşta 4-0'lık net bir galibiyet aldı. Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) golleri getiren isimler oldu.

FENERBAHÇE VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle toplamda 4-2 geride kalan sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA ÜLKE PUANI