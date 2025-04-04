TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu

TFF\'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevklerini açıkladı. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Fred, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, sevk edilen isimler arasında yer aldı.

04.04.2025 18:33
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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ve diğer karşılaşmaların PFDK sevklerini açıkladı.

MOURINHO SALDIRIDAN SEVK EDİLDİ

Müsabaka sonrasında Okan Buruk'un burnunun sıkan Jose Mourinho "Saldırısı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Aynı karşılaşmadan PFDK'ya sevk edilen diğer isimler ve gerekçeleri ise şu şekilde;

  • Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Hakaret
  • Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic: Sportmenliğe aykırı hareket
  • Fenerbahçeli futbolcu Fred: Hakaret
  • Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco:Talimatlara aykırı hareket
  • Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş: Saldırı
  • Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz: Saldırı
  • Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay: Saldırı

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS 'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu BARIŞ ALPER YILMAZ 'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu KEREM DEMİRBAY'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Yönetim Kurulu üyesi Orhan Özalp'in açıklamalarının kulüp resmi internet sitesinde yayınlanması suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş.Kulübü idarecisi ORHAN ÖZALP'ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinden yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 03.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Son Dakika Spor TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • orka1898:
    el hareketiyle tahrik tapan okana ceza yokmu 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    TFF her hafta 10 20 m ceza kesiyor hayiridr aq nefes almaktami yasak 0 0 Yanıtla
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