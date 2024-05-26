Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek sezonu ikinci tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek sezonu ikinci tamamladı

Fenerbahçe, İstanbulspor\'u 6-0 mağlup ederek sezonu ikinci tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, son 27 maçta yenilgi yüzü görmezken, tribünlerden yoğun destek aldı.

26.05.2024 21:11
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek sezonu 99 puanla ikinci tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşırken maçı da 6-0 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bright Osayi Samuel, Serdar Dursun ve Joshua King'ten geldi.

İsmail Kartal'ın öğrencileri sezonu 99 puanda tamamlarken rakip filelere 99 gol gönderdi. Sezonu 'ligin en golcü takımı' olarak kapatan Fenerbahçe kalesinde ise 31 gol gördü.

27 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle ligde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u 2'şer kez, Sivasspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Kanarya son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Tribünlerden yoğun destek

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların Konyaspor deplasmanında öne geçmesi sonrası tribünler sarı-lacivertli takıma desteğini arttırdı. Tüm tribünler tezahüratlar yaparken, futbolcuların isimlerini tek tek söyleyerek alkışladı. Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" sesleri yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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