Fenerbahçe Liderliği Kaptırdı, Anadolu Efes Play-Off'a Yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Liderliği Kaptırdı, Anadolu Efes Play-Off'a Yakın

Fenerbahçe Beko, liderliği Olympiakos'a kaptırırken Anadolu Efes, doğrudan play-off'a kalma yolunda avantaj elde etti.

05.04.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 33. haftası sonunda Fenerbahçe Beko, liderliği Yunan ekibi Olympiakos'a kaptırırken Anadolu Efes ise doğrudan play-off'a kalmak için büyük bir avantaj yakaladı.

Ligde 33. hafta maçları çarşamba, perşembe ve cuma günleri oynandı. Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Barcelona'ya 83-75 yenildi ve sezonun 11. yenilgisini aldı.

Ligde ilk 4'ü garantileyerek play-off'ta saha ve seyirci avantajını elde eden sarı-lacivertliler, son hafta maçında Almanya'da Bayern Münih'e konuk olacak.

Anadolu Efes durdurulamıyor

Başantrenörlüğe Luca Banchi'nin gelmesiyle büyük bir çıkışa geçen Anadolu Efes, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Aynı galibiyet sayısındaki Sırp ekibi Kızılyıldız'a kritik maçta konuk olan Anadolu Efes, normal süresi 88-88 biten maçta rakibini 97-96 yendi.

Bu sonuçla 19. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, son haftaya 5. sırada girdi. İlk 6'nın doğrudan play-off'a kalacağı normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, iddiası bulunmayan Litvanya ekibi Zalgiris'i İstanbul'da konuk edecek.

Olympiakos liderliği devraldı

Yunan ekibi Olympiakos bir hafta sonra liderliğini devraldı.

Fenerbahçe Beko'nun kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Yunan ekibi, 3 maçlık yenilgi serisine Almanya'da ALBA Berlin deplasmanında 100-92'lik galibiyetle son verdi.

Olympiakos, son hafta maçında Maccabi Playtika'yı yenerse, Fenerbahçe maçının sonucuna bakmadan normal sezonu lider bitirecek.

Ergin Ataman'ın takımı saha avantajıyla play-off'ta

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, ilk 4'ü garantileyerek play-off biletini aldı.

Deplasmanda Monaco'yu 88-76 yenen Yunan ekibi, 21 galibiyetle 3. sıraya yükseldi. Ataman'ın öğrencileri, play-off'ta saha ve seyirci avantajına da sahip olacak.

Karşılaşmada milli basketbolcular Ömer Faruk Yurtseven 8, Cedi Osman ise 7 sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadılar.

Obradovic'ten yine erken veda

Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan ve ligin "efsanesi" olarak gösterilen başantrenör Zeljko Obradovic, takımı Partizan'la yine sezona erken veda etti.

Partizan'da 4. sezonunu geçiren Obradovic, geçen yıl Sırp takımıyla 11. sırada yer almış ve play-in'e kalamamıştı. Partizan, bu sezonun 33. haftasında da deplasmanda Zalgiris'e kaybetti ve son haftaya play-in iddiası kalmadan girdi.

Play-off ve play-in için birçok senaryo var

Ligde son hafta maçları önces ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kalacak takımlar ile 7 ila 10. sırada yer alarak play-in'den devam edecek ekipler netleşecek.

Normal sezonun son haftasında ilk 10 sıradaki takım netleşti. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR ilk 4 sırada olmayı kesinleştirerek play-off'a saha ve seyirci avantajıyla girmeyi garantiledi.

Ligde 20 galibiyetli Monaco, 19'ar galibiyetli Anadolu Efes, Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona ile 18'er galibiyetli Kızılyıldız ile Paris Basketbol'un 5 ila 10. sıradaki pozisyonları son hafta maçlarından sonra belli olacak.

Anadolu Efes, son hafta maçında Zalgiris'i yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan adını Fenerbahçe Beko'dan sonra doğrudan play-off'a yazdıracak.

Anadolu Efes kaybederse, rakiplerinin maçlarını sonuçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.

Ligde 5 ila 10. sıranın belirlenmesi için ondan fazla senaryo bulunurken ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılı averajlar devreye girebilir.

THY Avrupa Ligi'nde Partizan, EA7 Emporio Armani Milan, Zalgiris, Baskonia, LDLC ASVEL, Maccabi Playtika, Vritus Segafredo Bologna ve ALBA Berlin'in son hafta maçları öncesi bir iddiası kalmadı.

Eşleşmeler nasıl olacak?

Ligde eşleşmeler play-in maçlarından sonra netleşecek.

Play-in'de 7. ve 8. ile 9. ve 10. sıradaki takımlar karşı karşıya gelecek. 7-8 galibi doğrudan play-off'a çıkacak. 9-10 galibi ile 7-8 mağlubu ise play-off'un son biletini almak için bir maç daha oynayacak. Karşılaşmalar normal sezonu üst sırada olan takımların sahasında tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Play-in sonunda, ligi lider bitiren takım, 9-10 galibi ile 7-8 mağlubunun oynayacağı karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Normal sezonu 2. sırada bitiren ekip ise 7-8 galibiyle play-off'ta karşılaşacak.

Normal sezonu 3. sırada bitiren ekip 6. sıradaki takımla, 4. tamamlayan ise 5. sıradaki ekiple karşı karşıya gelecek. Play-off maçları 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

Play-in maçları 15 ve 18 Nisan'da oynanacak. Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Dörtlü Final ise 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak.

MVP Kendrick Nunn

Ligde 33. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanını Panathinaikos AKTOR'un ABD'li oyun kurucusu Kendrick Nunn elde etti.

Panathinaikos'un Monaco'yu deplasmanda 88-76 yendiği maçta 5'te 5 üçlükle 37 sayı atan Nunn, 43 verimlilik puanıyla takımını galibiyete taşıdı.

Sonuçlar ve puan durumu

Ligde 33. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya): 75-83

Zalgiris (Litvanya)-Partizan (Sırbistan): 70-66

Monaco (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 76-88

Maccabi Playtika (İsrail)-Bayern Münih (Almanya): 93-90

Real Madrid (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa): 105-104

Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes: 96-97

ALBA Berlin (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 92-100

Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 90-70

Baskonia (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa): 111-75

Puan durumu son haftaya girilirken şöyle oluştu:

TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos33231028422677165
2Fenerbahçe Beko3322112740268357
3Panathinaikos AKTOR33211228942747147
4Monaco33201328302723107
5Anadolu Efes33191428542711143
6Real Madrid3319142779270871
7Bayern Münih33191428882895-7
8Barcelona33191428752750125
9Kızılyıldız3318152680261862
10Paris Basketbol3318152868284721
11Partizan3316172691263358
12EA7 Emporio Armani Milan33161727852845-60
13Zalgiris33151825492582-33
14Baskonia33141927062719-13
15LDLC ASVEL33132026622814-152
16Maccabi Playtika33112228282953-125
17Virtus Segafredo Bologna3392425962743-147
18ALBA Berlin3352825833002-419

Son hafta kritik maçlar

THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun son haftası perşembe ve cuma günü oynanacak.

Ligde play-off ve play-in oynayacak son takımları belirleyecek 34. hafta maçlarının programı şöyle:

10 Nisan Perşembe:

21.00 LDLC ASVEL-Monaco (Astroballe)

21.00 Bayern Münih-Fenerbahçe Beko (Sap Garden)

21.15 Olympiakos-Maccabi Playtika (Barış ve Dostluk)

21.30 Partizan-Real Madrid (Belgrad Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Baskonia (Unipol Forum)

21.45 Paris Basketbol-ALBA Berlin (Adidas Arena)

11 Nisan Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Zalgiris (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Kızılyıldız (OAKA Altion)

21.30 Barcelona-Virtus Segafredo Bologna (Palau Blaugrana)

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Liderliği Kaptırdı, Anadolu Efes Play-Off'a Yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
Mezarlıkta Bahçeli önlemi Partililer etten duvar ördü Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü
Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti
İşte Bahçeli’nin Türkeş’in mezarı başındaki en net görüntüsü İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü
Manchester City’de bir devir sona eriyor Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu
Kiralık evler için son günler Yapmayana ceza var Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var
Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü Başrol oyuncusu sebebini açıkladı Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü! Başrol oyuncusu sebebini açıkladı
Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi

10:35 Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
08:43 Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
08:39 Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
02:16 Ankara’da sağanak nedeniyle evleri su bastı Ankara'da sağanak nedeniyle evleri su bastı
14:46 Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
14:41 Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu Tavuk dönerden zehirlenenler hastanedeki tabloyu anlattı: Çocuklar kıvranıyordu
14:40 Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü Başrol oyuncusu sebebini açıkladı Piyasa dizisi reytinglere yenik düştü! Başrol oyuncusu sebebini açıkladı
14:25 Kiralık evler için son günler Yapmayana ceza var Kiralık evler için son günler! Yapmayana ceza var
14:21 Manchester City’de bir devir sona eriyor Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu Manchester City'de bir devir sona eriyor! Kevin de Bruyne ayrılığı duyurdu
14:12 İşte Bahçeli’nin Türkeş’in mezarı başındaki en net görüntüsü İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü
14:11 Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti Kenan Yıldız, seccade ile camiye gitti
14:08 Mezarlıkta Bahçeli önlemi Partililer etten duvar ördü Mezarlıkta Bahçeli önlemi! Partililer etten duvar ördü
14:05 Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı Tom Cruise ile görüntülenen Ana De Armas, dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 11:42:46. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Liderliği Kaptırdı, Anadolu Efes Play-Off'a Yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement