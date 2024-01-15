 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Liderliği Sürdürdü, Galatasaray Takibini Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Liderliği Sürdürdü, Galatasaray Takibini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe liderliği sürdürerek haftayı tamamladı. Galatasaray ise Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürdü. Haftanın en gollü maçı Başakşehir - Alanyaspor arasında oynandı ve toplamda 23 gol atıldı. Beşiktaş ise yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçını kazandı. Hakem Halil Umut Meler, fiziksel saldırıya uğradığı maçtan sonra İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri döndü.

Fenerbahçe Liderliği Sürdürdü, Galatasaray Takibini Sürdürdü
15.01.2024 - 23:11,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasını Fenerbahçe 53 puanla haftayı lider tamamladı. Haftanın kapanış maçında Kayserispor'u yenen Galatasaray, 51 puanla zirve takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası cumartesi, pazar ve pazartesi oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın en gollü mücadelesi Başakşehir - Alanyaspor (3-2) arasında oynanırken, 10 mücadelede toplam 23 gol atıldı. Lider Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve puanını da 53'e yükseltti. Haftanın kapanış maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak evindeki galibiyet serisini sürdürdü. Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkan Beşiktaş ise taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü farklı (3-0) geçerek üst üste 2 maçını kazandı.

11 Aralık 2023'te oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında fiziksel saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara döndü.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Hatayspor - Pendikspor: 1-1

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: 3-1

Başakşehir FK - Alanyaspor: 3-2

Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 3-0

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 1-0

İstanbulspor - Konyaspor: 0-0

Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1

Samsunspor - Sivasspor: 2-0

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-1

Galatasaray - Kayserispor: 2-1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Liderliği Sürdürdü, Galatasaray Takibini Sürdürdü - Son Dakika


00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Son Dakika
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 00:47:00. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Liderliği Sürdürdü, Galatasaray Takibini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement