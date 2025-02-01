Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 Yendi

Efeler Ligi'nde 19'uncu hafta derbisinde, Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'yı tie-break setinde 3-2 mağlup etti. İlk seti 25-22 kazanan Fenerbahçe, sonrasında önce Galatasaray'ın 2 set kazanmasıyla 1-2 geriye düştü, ancak 4. seti alarak maçı uzattı ve tie-break setinde galip geldi.

01.02.2025 22:57
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SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar

GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev, Muzaffer Yönet, Hasan Yesilbudak (Libero)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Osman Cağatay Durmaz, Ngapeth, Drzyzga, Yigit Gülmezoğlu, Karyagin, Baturalp Burak Güngör (Libero)

SETLER: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 16-18

SÜRE: 2 Sa 29 Dk

Efeler Ligi'nde 19'uncu haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etiği karşılaşma konuk ekibin 3-2 galibiyeti ile sona erdi.

Efeler Ligi'nde 19'uncu haftanın derbi maçında oldukça çekişmeli geçen ilk seti Fenerbahçe 25-22 önde tamamladı. Sonraki seti 25-21 kazanarak maça eşitlik getiren Galatasaray, 3'üncü seti de 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4'üncü setteki büyük çekişme 25-27 sarı-laciverti ekip lehine sonuçlandı ve maç tie-break setine uzadı. Tie-break setinde ise gülen taraf konuk ekip oldu ve Fenerbahçe maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Günün diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Türşad - İstanbul Gençlik Spor: 1-3

On Hotels Alanya Bld. – Halkbank: 3-1

Altekma - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld : 3-0

Spor Toto - Arkas Spor : 3-0

Ziraat Bankkart - Bursa BBSK: 3-2

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 Yendi - Son Dakika

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