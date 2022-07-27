Bu kadarı da fazla! Ukraynalılar, Fenerbahçe maçında kantarın topuzunu kaçırdı - Son Dakika
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Bu kadarı da fazla! Ukraynalılar, Fenerbahçe maçında kantarın topuzunu kaçırdı

27.07.2022 20:50
Bu kadarı da fazla! Ukraynalılar, Fenerbahçe maçında kantarın topuzunu kaçırdı

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maça İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin kararları damga vurdu. Temsilcimizin bir golünü iptal eden hakemin, İrfan Can'a yapılan oldukça sert faulde de kırmızı yerine sarı kart vermesi tepki çekti. İlk maçta da 30'un üzerinde faul yapan Ukrayna ekibinin, Kadıköy'deki maçta da bu tutumunu sürdürmesi dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin İtalyan hakemi Massimiliano Irrati karşılaşmada verdiği kararlarla maçın önüne geçti.

DINAMO KIEV YİNE SERT OYNUYOR

Fenerbahçe'nin 10. dakikada bulduğu golü iptal eden İtalyan hakemin, İrfan Can'a yapılan oldukça sert müdahalede de kırmızı yerine sarı kart vermesi tepki çekti. 32. dakikada Dinamo Kiev'in kullandığı kornerde ceza sahası dışında topa müdahale eden İrfan Can'a Serhiy Sydorchuk adeta tekme attı. Hakem sarı kartını gösterirken, Ukrayna ekibinin aynı ilk maçta olduğu gibi Kadıköy'de de sert oyununu sürdürmesi dikkat çekti.

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