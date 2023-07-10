Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Birol hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Birol hayatını kaybetti

10.07.2023 14:53

Samsunspor, Fenerbahçe ve Altay gibi takımlarda forma giyen Ümit Birol, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçen yıl kızını kaybeden Birol, Fenerbahçe ve Türk futbol camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan taziye mesajlarında Birol'a Allah'tan rahmet dileğinde bulunuldu.

Samsun spor, Fenerbahçe ve Altay gibi takımlarda forma giyen Ümit Birol, hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yuman Birol'un geçen yıl 28 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Fenerbahçe'nin yayınladığı taziye mesajında, "Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Samsunspor'da başladığı profesyonel kariyeri boyunca pek çok takımda forma giyen Ümit Birol, 1991 yılında Fenerbahçemize transfer oldu. 1993 yılında veda ettiği sarı lacivertli renkler altında bir kez Başbakanlık Kupası sevinci yaşayan Ümit Birol, 1'i A Millî, 6'sı Olimpik Millî olmak üzere toplam 7 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı giydi. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Ümit Birol'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

"ÜMİT BİROL'UN VEFAT ETTİĞİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

TFF'den yayınlanan başsağlığı mesajında ise, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1'i A Millî, 6'sı Olimpik Millî olmak üzere toplam 7 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı giyen Ümit Birol; Samsunspor, Altay, Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanel, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giymiş, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak da hizmet vermişti. Merhum Ümit Birol'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kalbi evlat acısına daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Birol hayatını kaybetti
Kalbi evlat acısına daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Birol hayatını kaybetti
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Birol hayatını kaybetti - Son Dakika


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