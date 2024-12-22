Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor

Geniş Video İzle

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Uruguaylı eldivenin yerini doldurmak için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kalesini koruyan ve bu sezon Eyüpspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer'i gündemine aldı.

22.12.2024 12:09  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 14 yıllık serüvenin ardından ayrılarak ülkesi Uruguay'a dönecek 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, efsane ismin yerini ezeli rakibinin eski kalecisi ile doldurabilir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor

SEZON SONUNDA BERKE ÖZER'E TEKLİF YAPILACAK

Liverpool'dan Alisson Becker'i listesinde tutan Galatasaray, bu Süper Lig'de Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki eldiven Berke Özer'e talip oldu. Cimbom, sezon sonunda İstanbul ekibiyle sözleşmesi sona erecek Berke'ye teklif yapacak.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor

FENERBAHÇE'NİN KALESİNİ KORUMUŞTU

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke Özer, 2018-2019'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan Berke, 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-lacivertlilerde 20 maça çıkan başarılı kaleci, 6 maçta gol yemezken kalesinde 20 gole ise engel olmamıştı. Daha sonra Westerlo'ya kiralanan başarılı eldiven, bedelsiz bir şekilde Portimonense'nin yolunu tutmuştu. 24 yaşındaki kaleci daha sonra Eyüpspor'a imza atmıştı. Berke Özer, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısını ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirmişti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Berke Özer, bu sezon Eyüpspor'un Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta da kalesini korudu. 1485 dakikada sahada kalan Berke, bu karşılaşmalarda kalesinde 16 gol gördü. 24 yaşındaki file bekçisi, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Berke Özer'in takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Fenerbahçe\'nin eski yıldızı Galatasaray\'a gidiyor

Galatasaray, Galatasaray, Berke Özer, Fenerbahçe, Eyüpspor, Ali Koç, Uruguay, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan:
    Eyüpspor başkanına bir telefon yeterli, devre arasında bile verir 9 3 Yanıtla
  • Dracarys null:
    gs de gerileme var var genel de bu haberler maçtan önce yapılırdı. 2 6 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Bırakın abi şunları aldanmayın kıymete binip bir tarafları kalkıyor ondan sonra 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
11:38 Bakan Güler: PKKYPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 13:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.