Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yiğit Efe Demir, sezon içindeki istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 7 maçta görev alan genç oyuncu, girdiği hava topu mücadelelerinde yüksek bir başarı oranı yakaladı.
Yiğit Efe Demir, bu sezon çıktığı 7 maçta toplam 24 hava topu mücadelesine girdi. Genç futbolcu bu mücadelelerin 20'sinden galip ayrılarak ikili mücadele gücünü ortaya koydu.
Son Dakika › Spor › 7 maçta şov yaptı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Skriniar'ı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?